Acasa » Eveniment » Cum explică psihologul Cătălina Marinaș gestul tragic al tinerilor îndrăgostiți, care s-au sinucis pe A1: “Interzicerea relației de către părinți poate fi trăită de adolescenți ca o pierdere majoră a sensului și autonomiei personale” (VIDEO)

Ana Maria
21 aug. 2025, 15:32
Sursa foto: Facebook

Psihologul Cătălina Marinaș a discutat în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Dan Gabor, despre tragedia petrecută pe Autostrada A1, în urma căreia doi tineri s-au sinucis, subliniind complexitatea emoțională și psihologică a adolescenței. Tinerii îndrăgostiţi s-au aruncat în faţa unui tir pentru că părinţii acestora nu erau de acord cu relaţia lor. 

Psihologul a menționat că în astfel de cazuri amoroase în care sunt implicați adolescenți există un conflict puternic între loialitatea față de familie și iubirea romantică, iar interzicerea relațiilor de către părinți poate fi percepută de adolescenți ca o pierdere majoră a autonomiei.

Cuprins:

  • Cum explică psihologul Cătălina Marinaș gestul tragic al tinerilor îndrăgostiți
  • Ce sugerează faptul că tinerii nu aveau asupra lor nici telefoane mobile și nici acte de identitate

Cum explică psihologul Cătălina Marinaș gestul tragic al tinerilor îndrăgostiți

Cătălina Marinaș a explicat că la această vârstă tinerii au o capacitate limitată de a gestiona emoțiile intense, ceea ce poate conduce la decizii impulsive. De asemenea, a sugerat că aceste acte pot fi influențate de modele culturale și media.

“Este o mare tragedie. Din păcate, se pare că tot mai mult în zilele de astăzi ne confruntăm cu cazuri și decizii din acestea extreme.

În situația enunțată de dumneavoastră, este clar un conflict puternic între loialitatea față de familie și iubirea romantică. La vârsta adolescenței, relațiile amoroase capătă o intensitate aparte, fiind trăite, adesea, într-un registru absolutist, pe principiul totul sau nimic.

Interzicerea relației de către părinți poate fi trăită de adolescenți ca o pierdere majoră a sensului și a autonomiei personale. Lipsa de control, neînțelegerea, invalidarea trăirilor pot duce toate acestea la o ruptură între tineri și mediul lor de sprijin. Să nu uităm faptul că la vârsta de 13 ani cum era fata și, respectiv 15 ani, cum era băiatul, creierul este în plină dezvoltare, în special cortexul prefrontal, care este responsabil de raționament, de luarea deciziilor, de anticiparea consecințelor.

Adolescenții au o capacitate limitată de a gestiona intensitatea emoțională, ceea ce poate duce la gesturi impulsive sau dramatice. La 13-15 ani, lumea interioară este adesea dominată de idealul fantasmei și nevoia de apartenență. Ei acum încep, practic, să cunoască cu adevărat lumea, să o perceapă.

Faptul că s-au aruncat îmbrățișați în fața unui TIR, sugerează o dimensiune de pact suicidar romantic, cunoscut în psihologie sub denumirea de double suicide, în care 2 indivizi, adesea tineri, simt că viața unuia fără celuilalt este de neconceput.

Astfel de cazuri pot fi inspirate conștient sau inconștient de modele culturale, filme, povești dramatice sau chiar influențe online, în care moartea devine o formă de a păstra iubirea pură și neatinsă de lume”, a explicat psihologul.

Ce sugerează faptul că tinerii nu aveau asupra lor nici telefoane mobile și nici acte de identitate

“Faptul că nu aveau asupra lor nici telefoane mobile și nici acte de identitate sugerează un gest planificat și simbolic. Fără mijloace de comunicare sau identificare, cei 2 par să fi vrut să taie orice fel de legătură cu lumea reală și cu identitățile lor sociale.

Este un indiciu al alienarii și al sentimentului de fără de ieșire. Și șoferul va fi o victimă a acestui eveniment. Practic, fără voia lui, a fost martor și un agent pasiv într-o tragedie. Este foarte probabil ca el să ajungă să sufere de un traumatism psihic sever, având în vedere caracterul brusc și violent, incontrolabil al evenimentului și este foarte important ca acest tip de traumă să fie recunoscut și tratat cu seriozitate, eventual să apeleze la un specialist.

În ceea ce privește familia, pentru evitarea unor astfel de tragedii, se recomandă un dialog deschis între tineri și familii. Interzicerea relațiilor în locul unei ghidări empatice, unei comunicări, unei înțelegeri poate izola emoțional copii și poate crea climatul perfect al unei tragedii.

De asemenea, lipsa unei rețele de sprijin, școală, consiliere psihologică, educație emoțională este un factor agravant. Este un exemplu tragic al vulnerabilității adolescentine, amplificată de lipsa comunicării, rigiditatea normelor parentale și, probabil, lipsa intervenției timpurii”, a explicat psihologul.

