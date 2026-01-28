Cum împiedici aburirea geamurilor iarna? Iată un truc simplu

Condensul de pe din locuință poate fi enervant și dăunător în același timp. Un truc simplu, folosit de zeci de ani pentru parbrizele mașinilor, poate fi aplicat și acasă: spuma de ras. Aceasta reduce aburirea și ajută vizibilitatea fără soluții complicate sau produse speciale.

Ce provoacă aburirea geamurilor

Ferestrele aburite sunt frecvent întâlnite în timpul iernii. Aerul cald și umed din interior intră în contact cu suprafața rece a geamului, iar pe sticlă se formează picături vizibile de apă. Condensul nu doar că strică aspectul geamurilor, dar poate provoca mucegai, deteriorarea tâmplăriei și mirosuri neplăcute, scrie Click.

Fenomenul nu indică lipsă de curățenie sau neglijență. Umiditatea din aer apare zilnic prin activități normale precum gătitul, dușurile fierbinți, uscarea rufelor sau respirația. Dacă încăperea nu este aerisită corespunzător, apa din aer se depune pe suprafețele reci, cele mai afectate fiind geamurile.

De ce se formează condensul

Atunci când aerul cald, saturat cu vapori de apă, atinge sticla rece, umiditatea se transformă în picături vizibile. Problema este mai accentuată la ferestrele vechi sau slab izolate, care se răcesc rapid.

Prezența continuă a umezelii poate deteriora ramele și creează condiții ideale pentru mucegai, mai ales în dormitoare și bucătării.

Trucul simplu cu spumă de ras

Printre metodele testate pentru reducerea condensului, există una surprinzător de eficientă: spuma de ras. Aceasta creează pe sticlă un strat protector foarte subțire, aproape invizibil, care împiedică picăturile de apă să adere.

Principiul este același folosit de ani de zile pe geamurile mașinilor, în special pe parbrize, pentru a preveni aburirea și a menține vizibilitatea clară.

Cum aplici corect spuma de ras pe ferestre

Geamul trebuie să fie curat și complet uscat înainte de aplicare. Se pune o cantitate mică de spumă pe o lavetă moale și se întinde uniform pe sticlă. Apoi, se șterge până când nu mai rămân urme vizibile. Pe geam rămâne un film fin, care reduce semnificativ formarea condensului.

Efectul durează câteva zile, în funcție de nivelul de umiditate și aerisirea spațiului. Este important de reținut că spuma de ras nu elimină cauza umidității, ci doar efectele vizibile. Aerisirea regulată, încălzirea adecvată și izolarea bună a locuinței rămân esențiale.