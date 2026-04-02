Cum influențează alimentația creierul și starea de spirit. Legătura dintre mâncare, anxietate și energie

Ana Beatrice
02 apr. 2026, 19:10
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cum afectează concret alimentaţia creierul
  2. De ce sunt tinerii cei mai vulnerabili
  3. Ce terapii există şi cât costă

Ce pui în farfurie nu îți hrănește doar corpul, îți influențează direct starea de spirit. Nu e doar o vorbă, e realitate confirmată de știință.

După o masă grea mulți se simt fără energie, iar după ceva dulce parcă li se schimbă instant dispoziția. Nu e întâmplător. Totul pornește din sistemul digestiv, considerat astăzi „al doilea creier” al organismului. Acolo se produce cea mai mare parte din serotonină, hormonul fericirii, sau, în funcție de alegerile alimentare, se poate declanșa producția de cortizol, hormonul stresului.

Impactul nu se oprește aici. Alimentația influențează direct anxietatea, nivelul de energie și chiar riscul de depresie. 

Cum afectează concret alimentaţia creierul

Creierul tău funcționează în fiecare zi în funcție de ceea ce îi oferi prin alimentație. Nu e vorba doar despre calorii sau gust, ci despre combustibilul real care îți influențează energia, concentrarea și echilibrul emoțional. Deși mulți privesc mâncarea strict prin prisma ingredientelor sau a valorilor nutriționale, impactul este mult mai profund. Ceea ce pui în farfurie îți modelează direct felul în care gândești, reacționezi și te simți, iar efectele se resimt atât fizic, cât și emoțional.

O analiză a 19 studii realizate de o universitate din Marea Britanie arată clar că alimentația dezechilibrată nu afectează doar corpul. Aceasta are un impact direct și asupra psihicului, fiind asociată tot mai des cu anxietatea și depresia. Alimentele bogate în zahăr, grăsimi și aditivi pot crește rapid serotonina, dar efectul este de scurtă durată.

„Felul în care interacționăm cu oamenii, felul în care reacționăm, felul în care ne bucurăm sau suntem triști are legătură cu ceea ce mâncăm. De câte ori mâncăm ceva foarte gustos, asta înseamnă gras, crispy, un pic crocant, cu mai multă sare, cu un pic de glutamat de sodiu, crește serotonina, doar că o crește pe o perioadă foarte scurtă. Şi apoi apare acea scădere foarte bruscă”, a transmis Lygia Alexandrescu, medic nutriţionist, pentru observatornews.ro.

De ce sunt tinerii cei mai vulnerabili

Adolescenții și tinerii până în 25 de ani sunt cei mai expuși acestor efecte. Zonele creierului responsabile de control și reglarea emoțiilor nu sunt complet dezvoltate. Asta îi face mai sensibili la dezechilibrele produse de alimentație și stilul de viață haotic.

Specialiștii spun că, atunci când organismul nu primește nutrienții necesari, apar două extreme.

„Apar deficite, de exemplu, de activitate, adică fie creierul nu mai ajunge la capacitatea lui optimă de funcționare, merge mai lent în anumite zone și nu are necesarul pentru a produce stările optime mai departe, sau din contră, este foarte agitat, foarte reactiv, persoana ușor de iritat, agitată, nervoasă”, a explicat Daria Ionescu-Caibulea, terapeut Neurofeedback Plus și Longevity Map.

Experiențele personale confirmă aceste efecte. „Mâncam foarte multe chestii comandate și eram obosită orice aş fi făcut. Nu aveam chef să ies cu prietenii, să fac activități fizice, să socializez în mare parte. Eram așa, eu în bula mea. Simțeam cum se scurge energia din mine și-am zis că nu e ceea ce trebuie”, a povestit, pentru sursa menționată, o tânără de 28 de ani, care și-a schimbat complet stilul de viață. După ce a renunțat la alimentele procesate, spune că diferența este clară: „Mănânc doar gătit în casă, nimic fast food, și sunt foarte atentă pentru că am văzut că te ajută foarte mult pe partea asta de energie, pe plan fizic pentru că arăți mult mai bine”.

Ce terapii există şi cât costă

Pe lângă alimentație, există și terapii care vizează direct creierul. Metode precum Neurofeedback sau programele de tip Longevity Map analizează activitatea cerebrală și încearcă să corecteze dezechilibrele.

„Vorbim despre anumite jocuri, de exemplu, la care persoana doar privește relaxată timp în care este conectată la o cască ca aceasta, care doar înregistrează activitatea electrică a creierului. Vedem toate ariile cu disfuncții”, a spus Daria Ionescu Caibulea.

Aceste soluții vin însă cu costuri destul de mari. O ședință ajunge în jur de 300 de lei, iar evaluările inițiale pot urca până la 3.000 de lei. Specialiștii atrag atenția că terapiile nu pot înlocui un stil de viață sănătos, ci doar îl completează.

În realitate, problema începe mult mai simplu, din farfurie. „Nu ne lipsește ceva anume, dar nu suntem bine emoțional, atunci trebuie să căutăm în farfurie. Să nu căutăm soluții în tot ce este glossy și tot ce este instagramabil. Să mâncăm ce e aproape de casă, adică în loc de sirop de agave, haideți să mâncăm miere. Mierea dă confort. Poate nu avem toți avocado, dar avem o lingură de ulei de măsline, 5-6 nuci, o mână de migdale”, a mai precizat medicul nutriţionist.

