Prima mașină, o alegere cu emoție și rațiune. Ce trebuie să știi înainte de a o cumpăra

Iulia Petcu
09 oct. 2025, 20:25
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. De unde începi când vrei să-ți cumperi prima mașină
  2. Cum îți stabilești bugetul și costurile reale ale mașinii
  3. Ce motorizare ți se potrivește mai bine

Cumpărarea primei mașini este un moment special, încărcat de entuziasm și nerăbdare, dar și o decizie practică ce cere responsabilitate. Într-o piață auto tot mai diversă, alegerea corectă depinde de nevoi reale, buget și informație corectă.

De unde începi când vrei să-ți cumperi prima mașină

Primul pas este să-ți analizezi stilul de viață și obiceiurile zilnice. Dacă circuli mai ales în oraș, un model mic, ușor de parcat și cu consum redus este alegerea ideală. În schimb, pentru drumuri frecvente în afara localității, o mașină mai puternică și stabilă pe șosea poate fi o opțiune mai sigură. Spațiul interior, volumul portbagajului și confortul la drum lung sunt detalii care, deși par minore la început, fac diferența în utilizarea de zi cu zi.

Pe lângă acestea, nu ignora aspectele de siguranță: airbaguri, sisteme de frânare automată și stabilitate electronică. O mașină sigură te protejează nu doar pe tine, ci și pe ceilalți participanți la trafic.

Cum îți stabilești bugetul și costurile reale ale mașinii

Prețul de achiziție este doar începutul. Pe lângă suma inițială, trebuie luate în calcul cheltuielile de înmatriculare, asigurările, taxele anuale, consumul de carburant și eventualele reparații. Dacă optezi pentru un credit auto, este recomandat ca rata lunară să nu depășească 20% din venitul net. De asemenea, păstrează o rezervă financiară pentru situații neprevăzute, cum ar fi o defecțiune tehnică sau o revizie costisitoare, relatează Capital.ro.

Un alt aspect important este valoarea de revânzare. Unele mărci își păstrează mai bine prețul în timp, ceea ce poate fi un avantaj dacă vei dori să schimbi mașina peste câțiva ani.

Ce motorizare ți se potrivește mai bine

Alegerea motorului depinde în mare măsură de distanțele parcurse zilnic și de tipul de drumuri. Pentru traficul urban, o mașină electrică sau hibridă poate fi o investiție inspirată datorită consumului redus și costurilor mici de întreținere. În schimb, pentru cei care fac drumuri lungi, motoarele pe benzină sau diesel rămân o opțiune mai practică.

Înainte de a semna actele, fă neapărat un test-drive. Doar la volan îți poți da seama dacă mașina este confortabilă, dacă reacționează bine în trafic și dacă se potrivește cu stilul tău de condus. O alegere făcută calm și informat îți va oferi satisfacție pe termen lung, transformând prima mașină într-o experiență de neuitat.

