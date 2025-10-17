B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Cum îți dai seama dacă ai scurgeri de gaze în casă? Iată primele semne, dar și cum trebuie să acționezi

Cum îți dai seama dacă ai scurgeri de gaze în casă? Iată primele semne, dar și cum trebuie să acționezi

Elena Boruz
17 oct. 2025, 12:21
Cum îți dai seama dacă ai scurgeri de gaze în casă? Iată primele semne, dar și cum trebuie să acționezi
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cum trebuie să acționezi, în caz că ai de scurgeri de gaze în casă
  2. Care sunt cauzele scurgerilor de gaze
  3. Ce putem face pentru a preveni o scurgere de gaze
  4. Alte semne ale unei posibile scurgeri de gaze

Scurgerile de gaze pot provoca tragedii inimaginabile. Deși avem senzația că „nouă nu ni se poate întâmpla”, asistăm la numeroase scenarii de coșmar zilnic. Este important de reținut că ar trebui să prevenim astfel de incidente care, într-o fracțiune de secundă, pot lua vieți omenești.

Există câteva semne pe care ar trebui să le urmărim, atunci când vorbim despre scurgeri de gaze. De la miros înțepător, la o culoare schimbată a gazului la aragaz și zgomote în zonele cu surse de gaze, toate acestea ar trebui să vă dea de gândit.

Cum trebuie să acționezi, în caz că ai de scurgeri de gaze în casă

Respectarea unor reguli stricte, atunci când ne confruntăm cu scurgeri de gaze în apartament, poate fi singura noastră salvare. Astfel, conform Libertatea, trebuie să acționăm după cum urmează:

  • Deschidem toate ușile și ferestrele pentru ventilare
  • Oprim aparatul suspect și alimentarea cu gaz de la rețea
  • Nu acționăm întrerupătoarele electrice și nu folosim dispozitive care pot produce scântei
  • Nu fumăm sub nicio formă Apelăm numărul de urgență 112 sau anunțăm operatorul de distribuție

Care sunt cauzele scurgerilor de gaze

Unele dintre cele mai frecvente cauze ale scurgerilor de gaze sunt:

  • Montarea necorespunzătoare a aparatelor
  • Întreținerea defectuoasă
  • Defecțiuni ale aparatelor
  • Probleme la țevile de gaz sau contorul de gaz

Ce putem face pentru a preveni o scurgere de gaze

Mai important decât a rezolva situația, este să prevenim un astfel de incident.Există câteva metode prin care putem face acest lucru. Astfel, trebuie să:

  • Verificăm periodic instalațiile de gaze
  • Apelăm la specialiști autorizați pentru orice intervenție
  • Înlocuim la timp aparatele vechi sau defecte
  • Instalăm detectoare de gaz în locuință

Alte semne ale unei posibile scurgeri de gaze

  • Apariția bruscă a unui curent de aer neobișnuit în încăpere
  • Senzație de amorțeală sau iritație la nivelul mucoaselor (ochi, nas, gât) cauzată de acumularea de gaze toxice
  • Prezența umidității excesive în zone neașteptate, cauzată de scurgeri care pot indica probleme la instalațiile de gaze
