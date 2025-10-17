Scurgerile de gaze pot provoca . Deși avem senzația că „nouă nu ni se poate întâmpla”, asistăm la numeroase scenarii de coșmar zilnic. Este important de reținut că ar trebui să prevenim astfel de incidente care, într-o fracțiune de secundă, pot lua vieți omenești.

Există câteva semne pe care ar trebui să le urmărim, atunci când vorbim despre scurgeri de gaze. De la miros înțepător, la o culoare schimbată a gazului la aragaz și zgomote în zonele cu surse de gaze, toate acestea ar trebui să vă dea de gândit.

Cum trebuie să acționezi, în caz că ai de scurgeri de gaze în casă

Respectarea unor reguli stricte, atunci când ne confruntăm cu scurgeri de gaze în apartament, poate fi singura noastră salvare. Astfel, conform , trebuie să acționăm după cum urmează:

Deschidem toate ușile și ferestrele pentru ventilare

Oprim aparatul suspect și alimentarea cu gaz de la rețea

Nu acționăm întrerupătoarele electrice și nu folosim dispozitive care pot produce scântei

Nu fumăm sub nicio formă Apelăm numărul de urgență 112 sau anunțăm operatorul de distribuție

Care sunt cauzele scurgerilor de gaze

Unele dintre cele mai frecvente cauze ale scurgerilor de gaze sunt:

Montarea necorespunzătoare a aparatelor

Întreținerea defectuoasă

Defecțiuni ale aparatelor

Probleme la țevile de gaz sau contorul de gaz

Ce putem face pentru a preveni o scurgere de gaze

Mai important decât a rezolva situația, este să prevenim un astfel de incident.Există câteva metode prin care putem face acest lucru. Astfel, trebuie să:

Verificăm periodic instalațiile de gaze

Apelăm la specialiști autorizați pentru orice intervenție

Înlocuim la timp aparatele vechi sau defecte

Instalăm detectoare de gaz în locuință

Alte semne ale unei posibile scurgeri de gaze