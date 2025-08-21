Deși Alina Pușcaș obișnuiește să-și țină fanii la curent cu ceea ce se întâmplă în viața ei, nu sunt foarte dese momentele în care urmăritorii din social media o văd în ipostaze ca cea în care s-a filmat recent. Prezentatoarea TV l-a imitat pe George Ivănescu, „Jaguarul” de la „Insula Iubirii”, stârnind amuzament și aprecieri.

Cuprins:

Cum a încercat Alina Pușcaș să-l imite pe George „Jaguarul” Cu ce se ocupă George Ivănescu

Cum a încercat Alina Pușcaș să-l imite pe George „Jaguarul”

Prezentatoarea TV a intrat în pielea unuia dintre cele mai controversate persoane de la „Insula Iubirii”: George Ivănescu, cunoscut de drept . Alina s-a îmbrcat într-o ținută asemănătoare cu cele purtate de ispita masculină, cu animal print, și a imitat câteva dintre gesturile care l-au consacrat pe George, cum ar fi cel cu limba.

Vedeta a fost ajutată în interpretarea sa și de o pisicuță, pe care a ținut-o în brațe în timpul videoclipului și căreia i s-a adresat cu aceleași replici pe care le folosește și ispita în cadrul emisiunii. Eforturile Alinei de a filma această scurtă parodie nu s-au dovedit a fi în zadar, căci videoclipul a făcut senzație în mediul virtual.

„Orice jaguară, jaguar… are jaguara lui, ei. Ea e jaguara mea. Stai să vezi despre ce e vorba. Stai un pic”, a spus Alina Pușcaș în timp ce își ținea pisicuța în brațe, potrivit Libertatea.

Cu ce se ocupă George Ivănescu

George Ivănescu, poreclit „Jaguarul”, este unul dintre cie mai iubiși participanți de la „Insula Iubirii” 2025. De o sinceritate debordantă, ispita a cucerit inimile tuturor telespectatorilor.

În vârstă de 33 de ani, George este antreprenor în domeniul HoReCa. Deține o franciză Tucano Coffee la Deva, dar și un restaurant în Italia, țară în care a locuit o bună parte din viață.