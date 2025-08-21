Deși Alina Pușcaș obișnuiește să-și țină fanii la curent cu ceea ce se întâmplă în viața ei, nu sunt foarte dese momentele în care urmăritorii din social media o văd în ipostaze ca cea în care s-a filmat recent. Prezentatoarea TV l-a imitat pe George Ivănescu, „Jaguarul” de la „Insula Iubirii”, stârnind amuzament și aprecieri.
Prezentatoarea TV a intrat în pielea unuia dintre cele mai controversate persoane de la „Insula Iubirii”: George Ivănescu, cunoscut de telespectatori drept „Jaguarul”. Alina s-a îmbrcat într-o ținută asemănătoare cu cele purtate de ispita masculină, cu animal print, și a imitat câteva dintre gesturile care l-au consacrat pe George, cum ar fi cel cu limba.
Vedeta a fost ajutată în interpretarea sa și de o pisicuță, pe care a ținut-o în brațe în timpul videoclipului și căreia i s-a adresat cu aceleași replici pe care le folosește și ispita în cadrul emisiunii. Eforturile Alinei de a filma această scurtă parodie nu s-au dovedit a fi în zadar, căci videoclipul a făcut senzație în mediul virtual.
„Orice jaguară, jaguar… are jaguara lui, ei. Ea e jaguara mea. Stai să vezi despre ce e vorba. Stai un pic”, a spus Alina Pușcaș în timp ce își ținea pisicuța în brațe, potrivit Libertatea.
George Ivănescu, poreclit „Jaguarul”, este unul dintre cie mai iubiși participanți de la „Insula Iubirii” 2025. De o sinceritate debordantă, ispita a cucerit inimile tuturor telespectatorilor.
În vârstă de 33 de ani, George este antreprenor în domeniul HoReCa. Deține o franciză Tucano Coffee la Deva, dar și un restaurant în Italia, țară în care a locuit o bună parte din viață.
View this post on Instagram