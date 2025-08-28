Pe măsură ce toamna se apropie și temperaturile scad, păianjenii caută locuri calde și liniștite pentru a se instala în locuințe.

Un spray simplu cu apă și ulei de mentă poate împiedica complet păianjenii să se apropie de ferestre, uși și colțuri ascunse.

Cuprins:

Despre problema păianjenilor în locuințe

Cum se prepară sprayul

Ce măsuri preventive mai există

Păianjenii au tendința de a se ascunde în colțuri neobservate și de a depune sute de ouă fără ca să își dea seama.

Aceștia pot să trăiască în dulapuri, pe rafturi, în colțurile camerelor sau în jurul , ceea ce poate duce la o invazie mare de insecte în locuință dacă nu se iau măsurile corecte.

Metoda sugerată este una foarte simplă: amestecați două căni de apă cu 20–30 de picături de ulei esențial de mentă. Puteți adăuga câteva picături de detergent lichid pentru o eficiență mai mare. Sprayul se aplică pe:

ramele ușilor și feronerie

colțurile camerelor

locurile unde păianjenii se ascund frecvent

Păianjenii nu suportă mirosul de mentă și evită aceste zone. Această metodă este rapidă, durează doar câteva minute și protejează casa, scriu cei de la !

Atenție totuși! Uleiul de mentă nu este sigur pentru animalele de companie, în special pentru pisici sau animale mici.

Ce măsuri preventive mai există

