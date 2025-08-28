B1 Inregistrari!
Cum poți ține păianjenii departe de casă. Trucul care te poate ajuta să scapi de insecte

Cum poți ține păianjenii departe de casă. Trucul care te poate ajuta să scapi de insecte

Răzvan Adrian
28 aug. 2025, 19:54
Cum poți ține păianjenii departe de casă. Trucul care te poate ajuta să scapi de insecte
Sursa foto: Pixabay

Pe măsură ce toamna se apropie și temperaturile scad, păianjenii caută locuri calde și liniștite pentru a se instala în locuințe.

Un spray simplu cu apă și ulei de mentă poate împiedica complet păianjenii să se apropie de ferestre, uși și colțuri ascunse.

Cuprins:

  • Despre problema păianjenilor în locuințe
  • Cum se prepară sprayul
  • Ce măsuri preventive mai există

Despre problema păianjenilor în locuințe

Păianjenii au tendința de a se ascunde în colțuri neobservate și de a depune sute de ouă fără ca proprietarii să își dea seama.

Aceștia pot să trăiască în dulapuri, pe rafturi, în colțurile camerelor sau în jurul ferestrelor, ceea ce poate duce la o invazie mare de insecte în locuință dacă nu se iau măsurile corecte.

Cum se prepară sprayul

Metoda sugerată este una foarte simplă: amestecați două căni de apă cu 20–30 de picături de ulei esențial de mentă. Puteți adăuga câteva picături de detergent lichid pentru o eficiență mai mare. Sprayul se aplică pe:

  • ramele ușilor și feronerie
  • colțurile camerelor
  • locurile unde păianjenii se ascund frecvent

Păianjenii nu suportă mirosul de mentă și evită aceste zone. Această metodă este rapidă, durează doar câteva minute și protejează casa, scriu cei de la Click!

Atenție totuși! Uleiul de mentă nu este sigur pentru animalele de companie, în special pentru pisici sau animale mici.

Ce măsuri preventive mai există

Pe lângă spray-ul cu ulei de mentă, specialiștii sugerează:

  • folosirea altor uleiuri esențiale, cum ar fi citricele, eucaliptul sau arborele de ceai
  • utilizarea oțetului ca repelent natural, având în vedere că mirosul poate fi intens
  • menținerea ferestrelor și ușilor închise noaptea
  • oprirea luminilor exterioare care nu sunt folosite, deoarece păianjenii sunt atrași de lumină
