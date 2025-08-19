B1 Inregistrari!
Cum să cureți geamurile fără să lași urme: Trucul secret al gospodinelor pricepute

Cum să cureți geamurile fără să lași urme: Trucul secret al gospodinelor pricepute

Ana Maria
19 aug. 2025, 15:37
Cum să cureți geamurile fără să lași urme: Trucul secret al gospodinelor pricepute
Sursa foto: Freepik / @freepik

Oricine a încercat să spele ferestrele știe cât de greu este să scapi de urme, dâre de apă sau pete fine. De multe ori, produsele din comerț lasă reziduuri și nu oferă acel aspect de geam perfect curat.

Cuprins

  • Care este soluția naturală recomandată de gospodine?

  • Cum se prepară corect amestecul cu oțet?

  • Când este cel mai bun moment pentru spălarea ferestrelor?

  • Cu ce se șterg geamurile pentru un rezultat perfect?

  • De ce merită să folosești o soluție naturală?

Care este soluția naturală recomandată de gospodine

Multe gospodine folosesc o rețetă simplă și ieftină: apă caldă, oțet alb și câteva picături de detergent de vase. Această combinație elimină grăsimea, praful și murdăria persistentă, lăsând sticla impecabilă.

Cum se prepară corect amestecul cu oțet

Raportul ideal pentru a preara soluția este următorul:

  • două părți apă călduță
  • o parte oțet alb
  • 3-4 picături de detergent de vase

Soluția se amestecă bine și se aplică pe geam cu ajutorul unui pulverizator sau al unei lavete moi.

Când este cel mai bun moment pentru spălarea ferestrelor

Deși poate preferi să cureți geamurile într-o zi însorită, trebuie să știi că soarele usucă prea repede soluția și lasă urme. Specialiștii recomandă o zi înnorată, dar luminoasă, când poți observa petele fără ca lichidul să se evapore instant, potrivit Click!.

Cu ce se șterg geamurile pentru un rezultat perfect

  • Lavete din microfibră – nu lasă scame și absorb foarte bine.
  • Foi de ziar – un truc clasic, dar încă eficient.
  • La final, un prosop curat și uscat pentru lustruire.

Mișcările circulare sau verticale ajută la evitarea dungilor vizibile.

De ce merită să folosești o soluție naturală

Pe lângă eficiență și cost redus, soluția cu oțet este ecologică și nu conține substanțe chimice agresive. Este sigură pentru locuințele cu copii sau animale și prietenoasă cu mediul.

