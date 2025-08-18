B1 Inregistrari!
Cum să fii chic toamna asta: cinci articole vestimentare esențiale

Cum să fii chic toamna asta: cinci articole vestimentare esențiale

Elena Boruz
18 aug. 2025, 21:51
Cum să fii chic toamna asta: cinci articole vestimentare esențiale
Foto simbol: Pixabay

Toamna aceasta, garderoba capătă un aer sofisticat și totodată relaxat, cu piese care combină confortul cu eleganța. Dacă vrei să fii în pas cu tendințele, iată cinci articole vestimentare care nu trebuie să lipsească din ținutele tale!

Cuprins:

  • Paltoane, blănuri și genți oversized: piesele care transformă orice ținută
  • Cum să le combini

Paltoane, blănuri și genți oversized: piesele care transformă orice ținută

1. Costume cu croială boxy

Costumele cu sacouri supradimensionate și pantaloni drepți revin în forță. Inspirate din stilul anilor ’80, aceste seturi conferă un aer autoritar și elegant, fiind perfecte atât pentru birou, cât și pentru evenimente casual. Croiala boxy și umerii puțin evidențiați adaugă structură, iar materialele mai groase sunt ideale pentru zilele mai reci.

2. Jachete din piele ecologică

Jachetele din piele ecologică, lungi sau scurte, sunt piesa rebelă a sezonului. Ele pot fi purtate peste rochii vaporoase sau bluze elegante, aducând un contrast modern între delicatețe și atitudine. Centurile și croielile bubble adaugă dinamism ținutelor.

3. Paltoane și blănuri ecologice

Paltoanele lungi și pufoase în nuanțe naturale, de la camel la verde închis, sunt esențiale pentru toamnă. Blănurile ecologice nu doar că oferă căldură, dar și un efect vizual luxos, transformând orice ținută simplă într-un outfit spectaculos.

4. Genți oversized

Gențile supradimensionate sunt la modă și extrem de practice. Ele permit transportul tuturor obiectelor necesare zilnic, de la tableta sau laptop, până la echipament de sală, fără a compromite stilul. Modelele cu forme geometrice sau culori neutre se potrivesc cu majoritatea ținutelor.

5. Denim reinventat

Blugii cu croială barrel-leg sau salopetele din denim sunt piesele care aduc prospețime și versatilitate garderobei. Rochiile mini din denim sau cele cu detalii peplum oferă un look jucăuș, iar imprimeurile discrete, precum leopardul, adaugă o notă de îndrăzneală.

Cum să le combini

Cheia succesului este mixul între clasic și modern: un costum boxy cu o geantă supradimensionată, sau o rochie mini din denim cu o jachetă din piele ecologică. Culorile naturale, tonurile neutre și croielile minimaliste permit crearea unor ținute versatile, potrivite pentru birou, plimbări în oraș sau întâlniri cu prietenii.

Acest sezon aduce combinații surprinzătoare și confort fără a sacrifica stilul, demonstrând că eleganța poate fi atât practică, cât și modernă, potrivit The Independent.


