Cum să îți miroasă casa ca o cameră de hotel? Află câteva trucuri

Dacă ți-ai dorit vreodată ca locuința ta să aibă un miros proaspăt și rafinat, asemeni camerelor de hotel, secretul nu ține doar de curățenie. Textila, în special perdelele, joacă un rol esențial în menținerea unei atmosfere plăcute. Cu câteva trucuri simple, poți obține același efect chiar la tine acasă.
Poți prepara un spray eficient chiar tu, fără să investești în produse scumpe sau aparate speciale. Conform click, ai nevoie de:
250 ml apă distilată (sau apă fiartă și răcită)
1 lingură bicarbonat de sodiu, pentru eliminarea mirosurilor neplăcute
10-15 picături de ulei esențial la alegere: lavandă, iasomie, ceai alb, lemn de santal sau ambre
1 linguriță de alcool sanitar sau vodcă, care ajută parfumul să se disperseze uniform și să dureze mai mult
Aceste combinații sunt inspirate de aromele folosite în hotelurile de lux pentru efectul de „clean linen”.
Amestecă bine toate ingredientele într-un pulverizator și agită înainte de fiecare utilizare. Pulverizează perdelele de la o distanță de 20-30 cm, pentru a evita petele sau umezeala excesivă. Lasă-le să se usuce natural, de preferat cu geamurile deschise, pentru ca mirosul să rămână subtil și plăcut.
Pe lângă spray-ul parfumat, contează și întreținerea regulată:
Spală perdelele și draperiile periodic pentru a elimina praful, bacteriile și mirosurile vechi.
Aspiră zilnic covoarele și tapițeriile pentru a preveni acumularea de praf.
Aerisește camerele regulat – curenții de aer ajută parfumul să se simtă natural și mențin atmosfera plăcută mai mult timp.