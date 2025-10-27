Cum să îți miroasă casa ca o cameră de hotel? Află câteva trucuri

Dacă ți-ai dorit vreodată ca locuința ta să aibă un miros asemeni camerelor de hotel, secretul nu ține doar de curățenie. Textila, în special perdelele, joacă un rol esențial în menținerea unei atmosfere plăcute. Cu câteva trucuri simple, poți obține același efect chiar la tine acasă.

Ce ingrediente sunt necesare pentru a prepara un parfum pentru perdele

Poți prepara un spray eficient chiar tu, fără să investești în produse scumpe sau aparate speciale. Conform , ai nevoie de:

250 ml apă distilată (sau apă fiartă și răcită)

1 lingură bicarbonat de sodiu, pentru eliminarea mirosurilor neplăcute

10-15 picături de ulei esențial la alegere: lavandă, iasomie, ceai alb, lemn de santal sau ambre

1 linguriță de alcool sanitar sau vodcă, care ajută parfumul să se disperseze uniform și să dureze mai mult

Aceste combinații sunt inspirate de aromele folosite în hotelurile de lux pentru efectul de „clean linen”.

Cum se aplică corect spray-ul pe perdele

Amestecă bine toate ingredientele într-un pulverizator și agită înainte de fiecare utilizare. Pulverizează perdelele de la o distanță de 20-30 cm, pentru a evita petele sau umezeala excesivă. Lasă-le să se usuce natural, de preferat cu geamurile deschise, pentru ca mirosul să rămână subtil și plăcut.

Ce reguli de întreținere mențin perdelele parfumate mai mult timp

Pe lângă spray-ul parfumat, contează și întreținerea regulată: