Lalelele sunt printre cele mai iubite ale primăverii, însă rezistă destul de puțin dacă nu sunt îngrijite corect. Specialiștii în design floral explică ce trebuie să faci pentru a te bucura mai mult timp de un buchet proaspăt și vibrant.

Taie corect tulpinile

Primul pas esențial este pregătirea tulpinilor înainte de a pune florile în vază, scrie Click.

„Recomand întotdeauna să tai tulpinile lalelelor în diagonală înainte de a le aranja”, spune Althea Wiles, fondatoarea Rose of Sharon Floral Design Studio. „Acest lucru îndepărtează bacteriile (…) și creează mai multă suprafață pentru absorbția apei.”

Îndepărtează frunzele în exces

Frunzele pot afecta rezistența florilor dacă sunt prea multe.

„Îndepărtați toate frunzele verzi, păstrând doar una, cea mai apropiată de floare”, recomandă designerul floral Cindy Ollig. „Lalelele continuă să crească după ce au fost tăiate.”

Ferește-le de lumină și căldură

Locul în care așezi buchetul contează foarte mult.

„Lalelele sunt fototrope, ceea ce înseamnă că urmează lumina”, explică Wiles. „Dacă le ții departe de lumina directă și de sursele de căldură, le vei prelungi durata de viață.”

Nu exagera cu apa

Hidratarea este importantă, dar în cantitatea potrivită.

„Tulpinile moi ale lalelelor sunt sensibile (…) o cantitate mai mică de apă este suficientă”, spune Mary McCorkle, designer floral.

Schimbă apa frecvent

Apa proaspătă face diferența.

„Lalelele sunt foarte sensibile la bacteriile din apă (…) schimbarea zilnică poate prelungi viața aranjamentului”, precizează Wiles.

Atenție la combinațiile de flori

Nu toate florile sunt compatibile cu lalelele.

„Evitați să le asociați cu narcisele (…) pot afecta capacitatea lalelelor de a absorbi apa”, avertizează McCorkle.

În schimb, mușețelul decorativ poate completa armonios buchetul.

Trucul cu acul de cusut

Un truc mai puțin cunoscut poate prelungi aspectul proaspăt al florilor.

„Înțeapă tulpina la aproximativ un centimetru sub floare (…) ajută petalele să își păstreze culoarea încă una sau două zile”, explică Ollig.

Alege vaza potrivită

Și recipientul contează. Vasele speciale pentru lalele, din ceramică sau porțelan, cu suport individual pentru fiecare fir, ajută la menținerea formei și prospețimii aranjamentului.