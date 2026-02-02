Creșterea costurilor la energie îi face pe mulți români să caute explicații pentru facturile tot mai mari la încălzire. De multe ori, problema nu este consumul propriu-zis, ci modul în care este reglat sistemul de încălzire, spun specialiștii.

Reglajul corect al centralei

Presa germană și organizația Verbraucherzentrale atrag atenția că o reglare corectă a centralei termice poate reduce costurile cu până la 15%, fără să afecteze confortul din locuință. Multe centrale funcționează ani de zile pe setările din fabrică, care nu sunt adaptate la suprafața reală a locuinței, gradul de izolație sau stilul de viață al ocupanților, scrie Click.

Prin câteva ajustări simple, căldura se distribuie mai eficient și consumul de energie scade vizibil. Cei care fac aceste modificări observă diferența în doar câteva zile, atât în nivelul de confort, cât și în valoarea facturilor.

Temperatura optimă și programarea centralei

Un prim pas esențial este setarea corectă a temperaturii pe termostat: 20-21 de grade Celsius este suficient pentru confort, fără risipă de energie. Temperaturile mai mari cresc consumul, fără beneficii semnificative.

Funcția de programare a centralei este la fel de importantă. Stabilirea unor intervale orare pentru zi, noapte sau perioadele când locuința este goală poate aduce economii de 10-15%. Specialiștii subliniază că reducerea temperaturii nu înseamnă oprirea completă a încălzirii, pentru a evita umezeala și mucegaiul.

Temperatura pe tur și curbă de încălzire

Temperatura agentului termic, ajustată prin curbă de încălzire, influențează direct eficiența centralei. Cu o curbă bine setată, încăperile se încălzesc corespunzător chiar și cu robinetele complet deschise. Reglajele fine sunt recomandate cu ajutorul unui specialist.

Tehnologie și întreținere pentru eficiență

Termostatele digitale sau inteligente permit control precis al temperaturii și adaptarea automată la programul locatarilor. De asemenea, echilibrul hidraulic al instalației și reviziile periodice ale centralei limitează pierderile de energie și reduc zgomotul.

Specialiștii avertizează că multe locuințe au camere supraîncălzite și altele aproape reci. O instalație reglată corect distribuie uniform căldura, reduce consumul, prelungește durata de viață a echipamentelor și aduce confort sporit, cu impact mai mic asupra mediului.