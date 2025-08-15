Cum să scapi de mahmureala de după Sfânta Maria. Cele mai bune sfaturi

Dacă ai sărbătorit de Sfânta Maria cu câteva pahare în plus, probabil știi deja care sunt efectele dimineții de după. De la dureri de cap, gură uscată, oboseală, până la senzație de greață.

Mahmureala apare din cauza alcoolului, care deshidratează organismul, irită stomacul, scade glicemia și perturbă somnul.

Cuprins:

Care sunt simptomele pe care mahmureala le manifestă

Ce ajută să treci peste aceasta

Ce să faci ca să nu ai parte de mahmureală

Care sunt simptomele pe care mahmureala le manifestă

Simptomele mahmurelii sunt adesea asemănătoare pentru fiecare dintre noi. Dacă ai petrecut află că mahmureala apare dimineața următoare și poate include:

Dureri de cap și amețeală

Greață și sensibilitate gastrică

Oboseală accentuată și lipsă de concentrare

Sete puternică și senzație de gură uscată

Ce ajută să treci peste aceasta

Dacă vrei să scapi de aceste senzații, află care sunt cele mai bune sfaturi pentru a scăpa ușor și rapid de senzația care dă disconfort tuturor:

Hidratează-te : Este esențial să consumăm foarte multe lichide, mai ales după un consum peste medie de alcool, deoarece acesta deshidratează foarte rău organismul, iar apa sau băuturile cu electroliți pot ajuta la refacerea corpului

: Este esențial să consumăm foarte multe lichide, mai ales după un consum peste medie de alcool, deoarece acesta deshidratează foarte rău organismul, iar apa sau băuturile cu electroliți pot ajuta la refacerea corpului Odihnește-te : Odihna este cel mai important pas pentru a duce corpul la starea inițială. Cu un somn suficient, corpul își va reveni destul de repede

: Odihna este cel mai important pas pentru a duce corpul la starea inițială. Cu un somn suficient, corpul își va reveni destul de repede Mănâncă doar alimente ușoare : Cu toții știm cât de greu este să mănânci mâncăruri grele după o seară de petrecut. Pâinea prajită, bananele, orezul sau fructele pot ajuta foarte mult organismul să se refacă.

: Cu toții știm cât de greu este să mănânci mâncăruri grele după o seară de petrecut. Pâinea prajită, bananele, orezul sau fructele pot ajuta foarte mult organismul să se refacă. Evită cafeaua în exces: Cafeaua poate agrava deshidratarea și durerile de cap. Evită pe cât posibil consumul de cafea sau băuturi carbogazoase în timpul mahmurelii.

Dacă este nevoie, poți lua un antiinflamator ușor, dar atenție la paracetamol, acesta nu trebuie administrat deoarece este posibil să mai existe alcool în organism.

Ce să faci ca să nu ai parte de mahmureală

Potrivit , pentru a preveni mahmureala de următoarea zi, există o serie de recomandări care te pot face să reduci drastic senzația, sau chiar să o faci să dispară din calcul:

Bea apă între fiecare pahar de alcool

Nu consuma băutură pe stomacul gol

Evită băuturile carbogazoase

Păstrează un ritm lent când bei alcool și limitează cantitatea acestuia din timp

Nu există un „remediu instant” când vorbim de mahmureală, iar cel mai bun remediu rămâne și hidratarea. Iar dacă a doua zi ai planuri importante, află că moderația este cheia.