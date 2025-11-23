B1 Inregistrari!
Cum se apără organismul împotriva îmbătrânirii. Celulele gardian care ne protejează de efectele înaintării în vârstă. Studiu medical

Adrian Teampău
23 nov. 2025, 23:40
Cuprins
  1. Studiu medical surprinzător
  2. Mecanismul care încetinește îmbătrânirea

Un studiu medical este pe cale să schimbe ceea ce se cunoștea până acum depre înaintarea în vârstă. Cercetătorii au descoperit un mecanism surprinzător care protejează organismul împotriva îmbătrânirii.

Studiu medical surprinzător

O echipă de cercetători israelieni au descoperit mecanismul celular care susține organismul și încetinește îmbătrânirea. Concluziile cercetării au fost prezentate într-un studiu medical care se anunță revoluționar. Autorii, cercetătorii din cadrul Universității Ben-Gurion din Negev (Israel) spun că descoperirea lor schimbă modul în care înțelegem îmbătrânirea.

Ei au identificat un tip rar de celule imune care acționează ca un sistem intern de curățare. Acestea elimină celulele senescente, așa-numitele „celule zombie” care sunt responsabile pentru inflamații cronice, deteriorare tisulară și multe dintre bolile asociate vârstei.

Celulele senescente nu se mai divid, dar eliberează substanțe care degradează țesuturile din jur și întrețin inflamațiile. Odată ce se acumulează în organism, acestea contribuie la apariția diabetului, a bolilor de inimă, a cirozei, Alzheimerului și altor afecțiuni. Până la apariția acestei cercetări nu era foate clar cum încearcă organismul natural să le elimine sau să le limiteze dezvoltarea.

Mecanismul care încetinește îmbătrânirea

Noul studiu realizat de cercetătorii israelieni arată că un subset special de celule T CD4 poate face o transformare esențială atunci când detectează acumularea celulelor senescente. Ele devin CD4-Eomes, o „unitate de intervenție”. Această „unitate” identifică și distruge celulele zombie înainte ca acestea să provoace daune majore.

Până la apariția cercetării, legătura exactă dintre acest tip de celule imune și procesul de îmbătrânire nu fusese demonstrată complet. Acum, odată cu concluziile publicate, oamenii de știință pot avansa în cercetările menite să ducă la descoperirea tinereții veșnice.

Testele efectuate pe șoareci au arătat că fără CD4-Eomes, numărul celulelor senescente a explodat. Când aceste celule erau prezente, inflamația scădea, iar țesuturile se mențineau mai sănătoase. Mecanismul a funcționat inclusiv într-un model experimental de ciroză hepatică indus cobailor.

