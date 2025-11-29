B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Cum se bucură românii de minivacanța de 1 Decembrie. Stațiunile din țară sunt pline de turiști și petreceri de iarnă

Cum se bucură românii de minivacanța de 1 Decembrie. Stațiunile din țară sunt pline de turiști și petreceri de iarnă

Ana Beatrice
29 nov. 2025, 20:39
Cum se bucură românii de minivacanța de 1 Decembrie. Stațiunile din țară sunt pline de turiști și petreceri de iarnă
Sursa Foto: Captură Video/ stirileprotv.ro
Cuprins
  1. Ce îi atrage pe turiști în minivacanța de 1 Decembrie
  2. Cum se bucură turiștii de acest weekend prelungit în stațiunile din țară

În acest weekend prelungit de 1 Decembrie s-a deschis oficial sezonul petrecerilor de iarnă. Chiar dacă vremea nu ține cu noi și cerul rămâne înnorat, atmosfera e una de sărbătoare. Românii profită din plin de zilele libere. Ies în oraș, se întâlnesc cu prietenii și intră treptat în ritmul magic al iernii.

Ce îi atrage pe turiști în minivacanța de 1 Decembrie

Pentru unii români, minivacanța a început cu băi calde în staţiunile Felix și Sovata, unde s-au bucurat de relaxare. Alții au preferat Poiana Brașov, atrași de piscinele hotelurilor și plimbările prin stațiune. Nici prețurile nu i-au descurajat. Sunt mulți cei care au scos din buzunar tarife cu patru cifre pentru un astfel de sejur.

Hotelierii au pregătit totul ca la carte. „Vom avea o cină festivă în data de 30 și în data de 1, cu un meniu festiv românesc și program artistic cu DJ. De la 200 de euro camera dublă, este un tarif mediu în perioada aceasta”, a transmis reprezentantul unui hotel, potrivit stirileprotv.ro.

În același timp, un alt manager spune că gradul de ocupare este de 100%, iar pachetele, cu mic dejun și acces la facilități, costă între 1.800 și 2.200 de lei. Reprezentanții domeniului confirmă că un weekend prelungit atrage clienți în orice perioadă. Ei spun și că 1 Decembrie marchează, în mod simbolic, startul petrecerilor de iarnă în toată țara.

La Băile Felix, un complex este aproape plin, cu un grad de ocupare de peste 90%. Turiștii par încântați. „E bine, e apa curată, e caldă, e plăcut”, a spus o femeie.

„Am venit pentru sărbătorile de 1 decembrie. Venim de 5 ani”, a mai declarat un bărbat pentru sursa menționată.

Cum se bucură turiștii de acest weekend prelungit în stațiunile din țară

Alte gazde au pregătit un adevărat festin pentru turiști, cu preparate tradiționale numai bune de savurat. Bucătarii se pregătesc să pună pe masă cotlet la grătar, ceafă la grătar, jumări, caltaboși și toroș, transformând totul într-un adevărat ospăț tradițional.

Pentru un sejur de două sau trei nopți, prețurile ajung până la 1.200 de lei. Oferta este completată de programe speciale. Un director de complex balnear spune că turiștii se vor bucura de un program folcloric și de o cină festivă. Aceștia vor avea și acces nelimitat la aquaparc, unde îi așteaptă petreceri cu spumă, cango jump și aqua-zumba.

Și la Sovata atmosfera este la fel de vie. Turiștii se adună în bazinele cu apă sărată și savurează fiecare moment. Mulți spun că încep ziua cu o plimbare, iar apoi se răsfață cu până la trei băi termale.

