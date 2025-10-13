B1 Inregistrari!
Desertul de toamnă recomandat de Cornelia Rednic. Cum se prepară prăjitura cu dovleac care a făcut furori în mediul online

Desertul de toamnă recomandat de Cornelia Rednic. Cum se prepară prăjitura cu dovleac care a făcut furori în mediul online

13 oct. 2025, 23:10
Desertul de toamnă recomandat de Cornelia Rednic. Cum se prepară prăjitura cu dovleac care a făcut furori în mediul online
Sursă foto: Facebook/ @Cornelia Rednic

Cornelia Rednic a împărtășit recent cu fanii săi din mediul online rețeta perfectă pentru toamnă: cea de prăjitura cu dovleac. Cântăreața de muzică populară a demonstrat încă o dată că are nu doar o voce de aur, ci și talent cu carul când vine vorba de gastronomie.

Ce impact a avut rețeta recomandată de Cornelia Rednic în online

Cornelia Rednic se bucură de o comunitate numeroasă în mediul online. Răspunzând dorinței fanilor, cântăreața de muzică populară a împărtășit o rețetă de toamnă pe care ea și familia ei o îndrăgesc: cea de prăjitură cu dovleac. Artista susține că a preparat-o de mai multe ori de la începutul toamnei și de fiecare dată s-a bucurat de același succes.

„De când a început sezonul dovleacului am făcut această rețetă și de fiecare dată am avut mare succes. De trei săptămâni, foarte multe dintre voi îmi cereți rețeta”, a spus artista într-un videoclip postat pe Facebook.

Rețeta Corneliei Rednic s-a viralizat rapid, strângând peste 4.000 de aprecieri, 250 de comentarii și 500 de distribuiri.

De ce ingrediente ai nevoie pentru prăjitura cu dovleac

Ingrediente pentru blat:

  • 600 g unt moale;
  • 150 g zahăr;
  • 2 prafuri de copt stinse cu oțet;
  • Un plic de vanilie;
  • Un ou
  • Un praf de sare.

Ingrediente pentru compoziție:

  • 3,5 kg dovleac;
  • 200 g zahăr;
  • Vanilie.

Cum se prepară prăjitura cu dovleac

Se începe cu amestecarea tuturor ingredientelor pentru aluat într-un bol. Coca astfel obținută se frământă bine și se împarte în două foi.

Dovleacul se dă pe răzătoare, se călește la foc mediu împreună cu zahărul și vanilia și se lasă la răcit preț de câteva minute. Între timp, se tapetează o tavă și se așază o foaie de aluat. Odată răcită umplutura, se adaugă peste prima foaie de copt și se acoperă cu cea de-a doua.

Odată ajunsă în această formă, prăjitura se înțeapă ușor cu furculița și se bagă la cuptor pentru 40-45 de minute, la 180°C. Se scoate abia după ce a căpătat o ușoară culoare aurie și se lasă la răcit. Abia apoi, se presară peste ea zahăr pudră, scorțișoară și, opțional, fulgi de migdale.

