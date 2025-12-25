B1 Inregistrari!
Cum se sărbătorește Crăciunul în diferite țări: religie, cultură și restricții

Selen Osmanoglu
25 dec. 2025, 12:26
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Crăciunul, sărbătoare a familiei și generozității
  2. Țări unde Crăciunul nu este sărbătoare oficială
  3. Crăciunul, sărbătoare culturală sau comercială
  4. Diversitate și influențe globale

Crăciunul, celebrat anual pe 25 decembrie, marchează nașterea lui Iisus Hristos și este una dintre cele mai răspândite sărbători creștine din lume. Cu toate că în majoritatea țărilor este asociat cu familie, cadouri și decorațiuni, există state unde Crăciunul nu este recunoscut oficial sau este restricționat din motive religioase sau politice.

Crăciunul, sărbătoare a familiei și generozității

În țări cu majoritate creștină, precum Statele Unite, Canada sau aproape toate statele europene, Crăciunul este o zi liberă oficială. Școlile, magazinele și instituțiile publice sunt închise, iar oamenii petrec timp cu cei dragi. Chiar și cei care nu sunt religioși participă la tradiții culturale: împodobirea bradului, schimbul de cadouri și concertele de colinde.

„Crăciunul depășește sfera religioasă, fiind considerat o sărbătoare a iubirii, generozității și unității familiale”, arată specialiștii în tradiții culturale, conform Știrile ProTv.

Țări unde Crăciunul nu este sărbătoare oficială

Există state unde această sărbătoare nu este recunoscută legal. Aceasta se întâmplă adesea în țări cu majoritate musulmană, budistă sau cu alte religii. Islamul, de exemplu, nu recunoaște Crăciunul ca sărbătoare religioasă, iar în Arabia Saudită celebrarea publică poate fi descurajată.

În Coreea de Nord, Crăciunul este interzis oficial, iar orice manifestare religioasă este strict controlată. În Somalia sau Afganistan, sărbătoarea nu este recunoscută, iar activitățile creștinilor minoritari se desfășoară doar în spații private.

Crăciunul, sărbătoare culturală sau comercială

Unele țări, precum Japonia, au adoptat Crăciunul într-un context cultural sau comercial. Pentru majoritatea japonezilor, Crăciunul nu are semnificație religioasă, ci este un moment pentru cupluri și prieteni, cu petreceri și mese festive, inclusiv pui prăjit, care a devenit tradiție.

Globalizarea a făcut ca simboluri precum Moș Crăciun, brazii împodobiți și luminile decorative să fie întâlnite și în orașele din țările care nu sărbătoresc Crăciunul oficial.

Diversitate și influențe globale

Crăciunul este sărbătorit în majoritatea lumii, însă există regiuni unde nu are o semnificație religioasă sau culturală majoră.

Diferențele reflectă diversitatea credințelor și a tradițiilor, însă influențele globale fac ca spiritul Crăciunului să fie resimțit chiar și în aceste locuri, într-un mod mai subtil sau adaptat contextului local.

