B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cum trebuie să îți pregătești mașina pentru iarnă? Schimbul de anvelope – esențial, dar nu suficient

Cum trebuie să îți pregătești mașina pentru iarnă? Schimbul de anvelope – esențial, dar nu suficient

B1.ro
24 nov. 2025, 19:38
Cum trebuie să îți pregătești mașina pentru iarnă? Schimbul de anvelope - esențial, dar nu suficient
Sursa Foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce presupune pregătirea mașinii pentru iarnă
  2. Când ar trebui făcut schimbul anvelopelor

Temperaturile din ce în ce mai scăzute înseamnă că șoferii trebuie să se trezească mai devreme pentru a-și pregăti mașina. La București, termometrele indicau 0 grade dimineață, dar în realitate, temperaturile se simțeau la minus 2-3 grade. Cine nu și-a pregătit deja autoturismul pentru sezonul rece, ar fi cazul să o facă. Și, mare atenție, pregătirea corectă a mașinii pentru iarnă înseamnă nu doar schimbarea anvelopelor. 

Ce presupune pregătirea mașinii pentru iarnă

Pregătirile pentru iarnă ale mașinii nu doar că protejează starea tehnică a vehiculului, dar și asigură siguranța rutieră. Primul aspect la care ar trebui să fie atenți șoferii sunt, bineînțeles, anvelopele.

„Asta este primul lucru când vine sezonul rece. Cel mai important este ca anvelopa să fie de iarnă și corectă pentru mașină, nu ca anvelopa de vară”, a explicat Gabi, mecanic auto, pentru Observator News.

Specialistul precizează că adaptarea mașinii la vremea rece ar trebui făcută, în mod ideal, înainte ca temperaturile să ajunge la valori scăzute. Antigelul trebuie să fie în parametri, iar bateria trebuie testată, având în vedere că este una dintre componentele care suferă cel mai mult odată la venirea iernii. De asemenea, lamelele ștergătoarelor și soluția de parbriz trebuie înlocuite cu unele adecvate, în caz contrar, lichidul ar putea îngheța.

„Se poate strica motorașul, se poate arde sau se poate sparge vasul, și atunci ajungi direct în service”, a spus mecanicul.

Specialistul recomandă ca verificările să fie făcute într-un service autorizat, acolo unde se poate stabili și starea bateriei. Tot mecanicii sunt cei care, după testare, ar putea stabili starea bateriei și în cazul în care aceasta este pe final de viață, dacă poate fi reîncărcată sau dacă trebuie înlocuită. La fel de importantă ca schimbarea anvelopelor este și efectuarea geometriei, precum și ajustarea presiunii din roți.

Când ar trebui făcut schimbul anvelopelor

Șoferii ar trebui să fie atenți și la momentul în care schimbă anvelopele. Mulți amână acest proces până la venirea primei ninsori, când, de fapt, schimbul ar trebui făcut când temperaturile scad sub 7 grade Celsius.

O altă greșeală este ignorarea martorilor aprinși în bord, în loc de contactarea unui service specializat. Specialiștii avertizează că verificările și pregătirile mașinii pentru iarnă au rolul de a preveni reparațiile costisitoare și de a asigura un climat sigur pentru participanții la trafic.

Tags:
Citește și...
Mr Bit a dat startul campaniei festive Lucky Holidays
Eveniment
Mr Bit a dat startul campaniei festive Lucky Holidays
Rețeta ideală pentru Postul Crăciunului. Cum se prepară cartofii țărănești cu ceapă
Eveniment
Rețeta ideală pentru Postul Crăciunului. Cum se prepară cartofii țărănești cu ceapă
CCIR și Camera de Comerț a Republicii Moldova își consolidează parteneriatul economic bilateral
Eveniment
CCIR și Camera de Comerț a Republicii Moldova își consolidează parteneriatul economic bilateral
Declaraţia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, după cazul fetiței decedate la o clinică stomatologică: „CMSR își exprimă întreaga compasiune față de familia copilului care și-a pierdut viața”
Eveniment
Declaraţia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, după cazul fetiței decedate la o clinică stomatologică: „CMSR își exprimă întreaga compasiune față de familia copilului care și-a pierdut viața”
Nicușor Dan a promulgat o lege privind retururile produselor. Ce drepturi și obligații au consumatorii
Eveniment
Nicușor Dan a promulgat o lege privind retururile produselor. Ce drepturi și obligații au consumatorii
Ce se întâmplă cu pensiile românilor în luna decembrie. Anunțul important făcut de Casa de Pensii
Eveniment
Ce se întâmplă cu pensiile românilor în luna decembrie. Anunțul important făcut de Casa de Pensii
Imagini impresionante. Cum arată noul sediu al Academiei Naționale de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj. Construcții Erbașu: „Un proiect unic în România” (VIDEO)
Eveniment
Imagini impresionante. Cum arată noul sediu al Academiei Naționale de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj. Construcții Erbașu: „Un proiect unic în România” (VIDEO)
Humane World for Animals susține reformele care recunosc animalele ca ființe simțitoare
Eveniment
Humane World for Animals susține reformele care recunosc animalele ca ființe simțitoare
Newsweek/ Ministerul muncii: 2.200.000 pensii nu cresc în următoarele 14 luni. Care pensionari vor lua, totuși, 800 lei?
Eveniment
Newsweek/ Ministerul muncii: 2.200.000 pensii nu cresc în următoarele 14 luni. Care pensionari vor lua, totuși, 800 lei?
Cea mai scăzută rată a riscului de sărăcie din Uniunea Europeană a fost înregistrată în Bucureşti-Ilfov
Eveniment
Cea mai scăzută rată a riscului de sărăcie din Uniunea Europeană a fost înregistrată în Bucureşti-Ilfov
Catalin Drula
Ultima oră
19:21 - Aproape 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente românești. Ancheta Parchetului, declanșată la inițiativa lui Ciprian Ciucu: „Se pare că există o rețea bine organizată. Dacă nu atrăgeam atenția, nu se știa!”
19:19 - Planul lui Drulă ca tinerii din București să aibă locuințe: Scoatem pilăraia de partid din apartamentele gestionate de Administrația Fondului Imobiliar (VIDEO)
18:43 - Revoluție pentru șoferii din UE: permis digital, reguli mai dure pentru începători și sancțiuni transfrontaliere
18:42 - Adina Buzatu, dezvăluiri despre cel mai mare regret al său: „Dacă aș fi descoperit un alt fel de aparat înainte…”
18:39 - Mr Bit a dat startul campaniei festive Lucky Holidays
18:38 - Soluțiile lui Cătălin Drulă la problema transportului din Capitală: Fuziunea STB – Metrorex, sincronizarea sistemelor de trafic și linii rapide de tramvai (VIDEO)
18:35 - A fost stabilită ordinea candidaților pe buletinul de vot la alegerile pentru Primăria București 2025. Cine va fi pe prima poziție
18:20 - Rețeta ideală pentru Postul Crăciunului. Cum se prepară cartofii țărănești cu ceapă
18:18 - CCIR și Camera de Comerț a Republicii Moldova își consolidează parteneriatul economic bilateral
18:12 - Bloc de 12 etaje lângă morminte, în Cimitirul Bellu? Drulă a prezentat cele mai bizare construcții cărora li s-a dat autorizație în sectoarele din București. Candidatul USR acuză „orori urbanistice” (VIDEO)