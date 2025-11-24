Temperaturile din ce în ce mai scăzute înseamnă că șoferii trebuie să se trezească mai devreme pentru a-și pregăti mașina. La București, , dar în realitate, temperaturile se simțeau la minus 2-3 grade. Cine nu și-a pregătit deja autoturismul pentru sezonul rece, ar fi cazul să o facă. Și, mare atenție, pregătirea corectă a mașinii pentru iarnă înseamnă nu doar schimbarea anvelopelor.

Ce presupune pregătirea mașinii pentru iarnă

Pregătirile pentru iarnă ale mașinii nu doar că protejează starea tehnică a vehiculului, dar și asigură siguranța rutieră. Primul aspect la care ar trebui să fie atenți șoferii sunt, bineînțeles, anvelopele.

„Asta este primul lucru când vine sezonul rece. Cel mai important este ca anvelopa să fie de iarnă și corectă pentru mașină, nu ca anvelopa de vară”, a explicat Gabi, mecanic auto, pentru Observator News.

Specialistul precizează că adaptarea mașinii la vremea rece ar trebui făcută, în mod ideal, înainte ca temperaturile să ajunge la valori scăzute. Antigelul trebuie să fie în parametri, iar bateria trebuie testată, având în vedere că este una dintre componentele care suferă cel mai mult odată la venirea iernii. De asemenea, lamelele ștergătoarelor și soluția de parbriz trebuie înlocuite cu unele adecvate, în caz contrar, lichidul ar putea îngheța.

„Se poate strica motorașul, se poate arde sau se poate sparge vasul, și atunci ajungi direct în service”, a spus mecanicul.

Specialistul recomandă ca verificările să fie făcute într-un service autorizat, acolo unde se poate stabili și starea bateriei. Tot mecanicii sunt cei care, după testare, ar putea stabili starea bateriei și în cazul în care aceasta este pe final de viață, dacă poate fi reîncărcată sau dacă trebuie înlocuită. La fel de importantă ca schimbarea anvelopelor este și efectuarea geometriei, precum și ajustarea presiunii din roți.

Când ar trebui făcut schimbul anvelopelor

Șoferii ar trebui să fie atenți și la momentul în care schimbă anvelopele. Mulți amână acest proces până la venirea primei ninsori, când, de fapt, schimbul ar trebui făcut când temperaturile scad sub 7 grade Celsius.

O altă greșeală este ignorarea martorilor aprinși în , în loc de contactarea unui service specializat. Specialiștii avertizează că verificările și pregătirile mașinii pentru iarnă au rolul de a preveni reparațiile costisitoare și de a asigura un climat sigur pentru participanții la trafic.