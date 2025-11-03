B1 Inregistrari!
Cum și când să admiri superluna Castorului, cea mai spectaculoasă lună plină a anului

Cum și când să admiri superluna Castorului, cea mai spectaculoasă lună plină a anului
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
Luna Castorului luminează cerul în noiembrie cu o strălucire uimitoare, marcând a doua dintre cele trei superluni consecutive. Cea mai mare superlună a anului va încânta privitorii timp de mai multe nopți, oferind un spectacol ceresc impresionant.

De ce pare Luna Castorului mai mare și mai strălucitoare

Superlunele apar atunci când Luna plină se află mai aproape de Pământ, părând mult mai mare și mai strălucitoare decât de obicei. Fenomenul are loc deoarece orbita Lunii este ușor ovală, ceea ce face distanța față de Pământ să varieze constant. În punctul cel mai apropiat, numit perigeu, Luna capătă o dimensiune aparentă mai mare și o lumină vizibil mai intensă.

Săptămâna aceasta, Luna Castorului va fi la perigeu, oferind un spectacol ceresc impresionant și o strălucire cu totul aparte. Profesoara Sara Russell afirmă că aceasta va fi cea mai mare superlună a anului, între Luna Recoltei și Luna Rece, notează news.sky.com.

Există dezbateri privind originea numelui „Luna Castorului”, potrivit Muzeului Regal Greenwich, iar explicațiile sunt diferite. Unii susțin că denumirea provine de la tradiția nativilor americani de a amplasa capcane pentru castori în luna noiembrie. Alții cred că numele se referă la comportamentul castorilor reali, care construiesc baraje pentru a se pregăti pentru sezonul rece.

Când și cum putem vedea superluna Castorului

Superluna Castorului va atinge faza de lună plină pe 5 noiembrie, la ora 15:19, ora României, conform calculelor astronomice. Deși pare ciudat să fie ziua în care Luna este plină, fazele sunt calculate după pozițiile orbitale, nu după vizibilitatea de pe Pământ. Totuși, fenomenul va deveni vizibil seara, după apusul soarelui, și va putea fi observat câteva nopți înainte și după această dată.

Nu aveți nevoie de telescop pentru a vedea superluna, ochii vă sunt suficienți, iar binoclul poate oferi detalii suplimentare. Dr. Noelia Noel recomandă să priviți spre est imediat după apusul soarelui. Pentru fotografii reușite folosiți modul nocturn al telefonului, opriți blitzul și mențineți dispozitivul cât mai nemișcat, ideal folosind un trepied.

