Somn de calitate. Cum te ajută materialul pijamalelor să dormi mai bine

Somn de calitate. Cum te ajută materialul pijamalelor să dormi mai bine

Elena Boruz
31 oct. 2025, 14:55

Cuprins
  1.  Cum afectează transpirația nocturnă calitatea somnului
  2.  Care sunt cele mai bune materiale pentru un somn odihnitor

Trăim într-o perioadă în care toți suntem obsedați de somnul de calitate. Ne cumpărăm saltele ortopedice, perne cu spumă de memorie, ne facem rutine de seară și ne ferim de ecrane. Excelent! Dar câți dintre noi pun același preț pe haina pe care o purtăm chiar pe piele?!

Ei bine, adevărul este că materialul pijamalelor sau al hainelor de noapte joacă un rol mult mai important decât am crede în ecuația unui somn odihnitor. Nu e vorba doar de confortul pe care îl simți când te bagi în pat, ci de termoreglarea corpului. Pe timpul nopții, temperatura corpului nostru scade ușor, iar materialul nepotrivit poate perturba acest proces natural, ducând la transpirații, supraîncălzire sau, dimpotrivă, la senzația de frig. Aici intervin pijamalele, acele articole vestimentare care ne ajută să menținem temperatura optimă, permițând pielii să respire.

 Cum afectează transpirația nocturnă calitatea somnului

Transpirația nocturnă este unul dintre marii inamici ai somnului continuu. Dacă te trezești în mijlocul nopții ud de transpirație, corpul tău nu se poate relaxa și nu ajunge în fazele profunde, reparatorii, ale somnului.

Materialele sintetice, cum ar fi poliesterul, deși pot părea moi, au tendința de a nu absorbi umezeala și de a bloca circulația aerului, transformând pijama într-o veritabilă seră. Pe de altă parte, materialele naturale, precum bumbacul 100%, sunt renumite pentru proprietățile lor de absorbție și respirabilitate. O alternativă excelentă, care a câștigat popularitate, este bambusul, care nu doar că este extrem de moale și prietenos cu pielea sensibilă, dar are și proprietăți de termoreglare superioare. Așadar, dacă vrei să scapi de nopțile agitate, o evaluare a materialului din care sunt făcute hainele tale de noapte este un prim pas vital.

 Care sunt cele mai bune materiale pentru un somn odihnitor

Bumbacul: Este varianta clasică, accesibilă și versatilă. Alege bumbacul pur, 100%, care lasă pielea să respire.

Mătasea: Un lux, dar merită investiția. Mătasea este hipoalergenică și ajută la menținerea unei temperaturi constante. Este răcoroasă vara și izolează ușor iarna.

Bambusul: O opțiune ecologică și extrem de eficientă, fiind natural antibacterian și excelent la gestionarea umidității.

