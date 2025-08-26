Specialiștii atrag atenția că modul în care depozităm alimentele în frigider influențează direct siguranța și calitatea lor. Temperatura din ușa frigiderului fluctuează la fiecare deschidere, ceea ce poate grăbi alterarea anumitor produse. Iată ce nu ar trebui să stea niciodată acolo, potrivit specialiștilor.

De ce trebuie să fim atenți cum depozităm alimentele în frigider

Care sunt produsele alimentare care pot fi consumate după ce au expirat

Laptele – Este extrem de sensibil la variațiile de temperatură. Experții recomandă păstrarea sa în partea din spate a frigiderului, unde aerul rece rămâne constant (1–4°C). Deschiderea frecventă a ușii permite aerului cald să pătrundă, favorizând dezvoltarea bacteriilor.

Ouăle – Deși multe frigidere au suport special în ușă, ouăle se păstrează mai bine pe rafturile interioare, în ambalajul original, pentru a rămâne proaspete și a evita absorbția mirosurilor. Ouăle necesită o temperatură constantă, care lipsește în ușa frigiderului.

Carnea și puiul crud – Nu trebuie depozitate în ușă din cauza riscului de contaminare a altor alimente cu sucurile pe care le conțin. USDA recomandă păstrarea lor pe raftul de jos, bine ambalate, pentru a preveni scurgerile.

Fructele și legumele – Se mențin cel mai bine în sertarele speciale cu control al umidității. Depozitarea lor în ușă grăbește ofilirea și pierderea prospețimii.

Brânzeturile – Au nevoie de un spațiu foarte rece, dar nu de congelare. Cel mai potrivit loc este sertarul subțire de sub congelator, unde temperatura rămâne optimă.

O atenție asupra modului în care depozităm alimentele în frigider nu ține doar de ordine, ci și de siguranța alimentară. Respectarea acestor reguli prelungește durata de viață a alimentelor și reduce risipa, potrivit .

Deși mulți oameni aruncă produsele alimentare imediat , specialiștii în nutriție subliniază că nu toate alimentele devin automat nesigure pentru consum odată ce termenul de valabilitate a trecut. Există alimente care pot fi consumate după expirare, fără riscuri majore. Desigur cu anumite condiții.

Printre aceste produse alimentare se numără, în special, produsele lactate fermentate și pâinea, atâta timp cât nu prezintă semne evidente de alterare, cum ar fi miros neplăcut, modificări de culoare sau mucegai periculos.

Iaurtul, kefirul și brânza maturată sunt recunoscute pentru rezistența lor datorită procesului natural de fermentație. Aceste produse conțin bacterii benefice care pot continua să acționeze după data expirării, fără a pune în pericol sănătatea consumatorului.