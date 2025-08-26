B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Alimentele pe care să nu le pui pe ușa frigiderului. De ce nu este bine să le pui acolo

Alimentele pe care să nu le pui pe ușa frigiderului. De ce nu este bine să le pui acolo

George Lupu
26 aug. 2025, 16:58
Alimentele pe care să nu le pui pe ușa frigiderului. De ce nu este bine să le pui acolo
Sursa foto: Freepik.com / @freepik

Specialiștii atrag atenția că modul în care depozităm alimentele în frigider influențează direct siguranța și calitatea lor. Temperatura din ușa frigiderului fluctuează la fiecare deschidere, ceea ce poate grăbi alterarea anumitor produse. Iată ce nu ar trebui să stea niciodată acolo, potrivit specialiștilor.

Cuprins

  • De ce trebuie să fim atenți cum depozităm alimentele în frigider
  • Care sunt produsele alimentare care pot fi consumate după ce au expirat

De ce trebuie să fim atenți cum depozităm alimentele în frigider

Laptele – Este extrem de sensibil la variațiile de temperatură. Experții recomandă păstrarea sa în partea din spate a frigiderului, unde aerul rece rămâne constant (1–4°C). Deschiderea frecventă a ușii permite aerului cald să pătrundă, favorizând dezvoltarea bacteriilor.

Ouăle – Deși multe frigidere au suport special în ușă, ouăle se păstrează mai bine pe rafturile interioare, în ambalajul original, pentru a rămâne proaspete și a evita absorbția mirosurilor. Ouăle necesită o temperatură constantă, care lipsește în ușa frigiderului.

Carnea și puiul crud – Nu trebuie depozitate în ușă din cauza riscului de contaminare a altor alimente cu sucurile pe care le conțin. USDA recomandă păstrarea lor pe raftul de jos, bine ambalate, pentru a preveni scurgerile.

Fructele și legumele – Se mențin cel mai bine în sertarele speciale cu control al umidității. Depozitarea lor în ușă grăbește ofilirea și pierderea prospețimii.

Brânzeturile – Au nevoie de un spațiu foarte rece, dar nu de congelare. Cel mai potrivit loc este sertarul subțire de sub congelator, unde temperatura rămâne optimă.

O atenție asupra modului în care depozităm alimentele în frigider nu ține doar de ordine, ci și de siguranța alimentară. Respectarea acestor reguli prelungește durata de viață a alimentelor și reduce risipa, potrivit csid.ro.

Care sunt produsele alimentare care pot fi consumate după ce au expirat

Deși mulți oameni aruncă produsele alimentare imediat după data expirării, specialiștii în nutriție subliniază că nu toate alimentele devin automat nesigure pentru consum odată ce termenul de valabilitate a trecut. Există alimente care pot fi consumate după expirare, fără riscuri majore. Desigur cu anumite condiții.

Printre aceste produse alimentare se numără, în special, produsele lactate fermentate și pâinea, atâta timp cât nu prezintă semne evidente de alterare, cum ar fi miros neplăcut, modificări de culoare sau mucegai periculos.

Iaurtul, kefirul și brânza maturată sunt recunoscute pentru rezistența lor datorită procesului natural de fermentație. Aceste produse conțin bacterii benefice care pot continua să acționeze după data expirării, fără a pune în pericol sănătatea consumatorului.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
O poveste cu final fericit: un bărbat și-a recuperat verighetele dintr-o groapă de gunoi. Cum au ajuns acestea acolo
Externe
O poveste cu final fericit: un bărbat și-a recuperat verighetele dintr-o groapă de gunoi. Cum au ajuns acestea acolo
Trei bărbați din Cluj, arestați după ce au furat 30.000 de euro din casa unui bătrân. Unde au ascuns banii
Eveniment
Trei bărbați din Cluj, arestați după ce au furat 30.000 de euro din casa unui bătrân. Unde au ascuns banii
Constanța va avea o nouă centrală termoelectrică modernă. Proiectul este finanțat prin PNRR și face tranzitul la energie verde
Eveniment
Constanța va avea o nouă centrală termoelectrică modernă. Proiectul este finanțat prin PNRR și face tranzitul la energie verde
Un bărbat suspectat de furt a fost prins de polițiștii din Bacău. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
Eveniment
Un bărbat suspectat de furt a fost prins de polițiștii din Bacău. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
Bărbat din Buzău, prins sub un mal de pământ. Salvatorii l-au scos de la o adâncime de 7-8 metri
Eveniment
Bărbat din Buzău, prins sub un mal de pământ. Salvatorii l-au scos de la o adâncime de 7-8 metri
ANPC avertizează părinții, înaintea începerii noului an școlar: „Fiecare detaliu contează când vine vorba de siguranța copilului tău!”. Despre ce e vorba
Eveniment
ANPC avertizează părinții, înaintea începerii noului an școlar: „Fiecare detaliu contează când vine vorba de siguranța copilului tău!”. Despre ce e vorba
Patriarhia Română denunță „egoismul” și „lăcomia materială”, dar înalță Catedrala Neamului, unul dintre cele mai mari edificii din țară
Eveniment
Patriarhia Română denunță „egoismul” și „lăcomia materială”, dar înalță Catedrala Neamului, unul dintre cele mai mari edificii din țară
Publicarea anunțurilor de concurs pe posturi.gov.ro – Ghid complet pentru instituții publice
Eveniment
Publicarea anunțurilor de concurs pe posturi.gov.ro – Ghid complet pentru instituții publice
Un polițist și-a agresat iubita, în vârstă de 18 ani, în repetate rânduri. Cum au acționat autoritățile
Eveniment
Un polițist și-a agresat iubita, în vârstă de 18 ani, în repetate rânduri. Cum au acționat autoritățile
Au venit, au mâncat și-au plecat. Doi tineri au „uitat” să plătească nota la un restaurant
Eveniment
Au venit, au mâncat și-au plecat. Doi tineri au „uitat” să plătească nota la un restaurant
Ultima oră
17:09 - O poveste cu final fericit: un bărbat și-a recuperat verighetele dintr-o groapă de gunoi. Cum au ajuns acestea acolo
16:44 - Trei bărbați din Cluj, arestați după ce au furat 30.000 de euro din casa unui bătrân. Unde au ascuns banii
16:39 - Constanța va avea o nouă centrală termoelectrică modernă. Proiectul este finanțat prin PNRR și face tranzitul la energie verde
16:24 - Ucraina are acum o armă care poate schimba cursul războiului: Ce este racheta de croazieră „Flamingo”
16:19 - Un bărbat suspectat de furt a fost prins de polițiștii din Bacău. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
16:17 - Bărbat din Buzău, prins sub un mal de pământ. Salvatorii l-au scos de la o adâncime de 7-8 metri
15:57 - ANPC avertizează părinții, înaintea începerii noului an școlar: „Fiecare detaliu contează când vine vorba de siguranța copilului tău!”. Despre ce e vorba
15:54 - Mircea Abrudean, președintele Senatului: Cu siguranţă vor creşte impozitele pe locuinţe. Acum sunt foarte mici (VIDEO)
15:29 - Maria de la „Insula Iubirii”, mesaj pentru cei care o critică. Ce a transmis concurenta
15:27 - Patriarhia Română denunță „egoismul” și „lăcomia materială”, dar înalță Catedrala Neamului, unul dintre cele mai mari edificii din țară