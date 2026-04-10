Biletele pentru transportul în comun de suprafață din Capitală ar putea crește de la 3 la 5 lei, la solicitarea PSD. În ianuarie, PSD s-a opus unei măsuri similare.

Tot în această perioadă e în discuție scumpirea din nou a biletelor și la metrou. Metrorex ține de Ministerul Transporturilor, condus de Ciprian Șerban, tot de la PSD.

Biletele STB s-ar putea scumpi

Săptămâna viitoare, o propunere de majorare a biletelor STB urmează să fie înaintată primarului general Ciprian Ciucu (PNL) de către AGA STB, cu susținerea unor consilieri PSD.

Deși nu are o majoritate în Consiliul General, Ciprian Ciucu are un rol decisiv, deoarece de el depinde introducerea proiectului pe ordinea de zi. Până acum, el n-a făcut acest lucru.

„I-am trimis documentul încă odată săptămâna trecută dar nu l-a pus pe ordinea de zi”, spune Marian Artimon, consilier PSD în CGMB și membru AGA STB.

Directorul general al STB, Andrei Dinculescu, afirmă că o majorare ar ajuta fluxul de numerar al companiei.

„STB a trimis un punct de vedere oficial prin AGA. Membrii AGA au transmis către Primărie dorința de a se mări acest tarif, STB a trimis la rândul lui către Primărie un astfel de proiect cu mărirea la 5 lei, dar nu a intrat pe ordinea de zi. Speram din discuțiile avute să fi intrat deja în ședința trecută. Ne-ar ajuta foarte mult și creșterea prețului pe km unde există propuneri de aproximativ un an și jumătate de majorare căci nu a mai fost actualizat din 2023 prețul pe km”, a declarat Andrei Dinculescu, potrivit

Totul în contextul în care, în luna ianuarie, o propunere similară de scumpire a biletelor STB a picat în Consiliu General tocmai deoarece consilierii PSD s-au abținut de la vot. Apoi PSD s-a lăudat public că a reușit să stopeze scumpirea biletelor.

Încă o scumpire și la metrou

În paralel, Metrorex a pregătit o nouă scumpire substanțială a biletelor de metrou, la nici un an și jumătate de la precedenta. Creșterile de prețuri ar urma să intre în vigoare la 1 mai.

Proiectul a fost publicat în transparență pe site-ul Ministerului Transporturilor, condus de Ciprian Șerban, tot de la PSD.

În motivare, Metrorex faptul că i-au crescut foarte mult cheltuielile, inclusiv din cauza scumpirilor la energie, combustibil și apă, iar subvenția aprobată de la stat nu acoperă aceste cheltuieli.

Cu cât ar urma să se scumpească biletele de metrou: