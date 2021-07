Cumpara un aer conditionat LG si simte briza sud-coreeana la tine in sufragerie!

Firma LG a lansat primul aparat de aer conditionat in anul 1968. Inca de pe atunci, produsele de acest tip au avut un design creativ si au ajuns sa devina din ce in ce mai compacte. Accentul pe calitate a ajutat brandul sa ajunga intr-o continua expansiune, tehnologia evoluand in mod constant. Iata cum arata in prezent aparatele de aer conditionat LG si de ce sa le achizitionezi!

LG PC12SQ

Acest aparat are capacitatea de 12.000 BTU si costa 2.705.00 RON. Unul dintre cele mai mari beneficii ale aceluiasi model este dat de consumul de energie. Produsul face parte din categoria A++, astfel incat poti economisi pe termen lung mai mult la factura de curent. De asemenea, functiile avansate permit o reducere suplimentara. Spre exemplu, active energy control regleaza capacitatea de racire prin controlarea frecventei de la motorul compresorului.

Puterea acestui aparat de aer conditionat LG este suficient de mare pentru un spatiu de 30-35 de metri patrati. Calculul ramane insa doar unul teoretic si este indicat sa tii cont de numarul persoanelor din incapere, gradul de izolare termic si pozitionarea suprafetei. In acest mod, vei putea determina mai rapid daca o astfel de solutie se potriveste nevoilor tale. Consulta-te cu un specialist pentru a putea efectua o estimare cat mai apropiata de realitate.

LG PC09SQ

Spre deosebire de primul produs, acesta are o capacitate de doar 9.000 BTU. Pe de alta parte, pretul este de doar 2.303,04 RON, fiind aplicata o reducere de 284 RON. Poti controla acelasi aparat de aer conditionat LG prin utilizarea dispozitivelor cu acces la internet. Adesea, acest proces are loc prin intermediul unui smartphone cu Android sau iOS. Diagnosticarea inteligenta iti permite sa verifici optiunile de configurare, precum si alte informatii despre modul de utilizare.

Nu trebuie decat sa cauti aplicatia LG Smart ThinQ si sa activezi functia de Wi-Fi. In interiorul produsului, schimbatorul de caldura este mentinut uscat, apoi se sterilizeaza. Ventilatorul oblic elimina zgomotul inutil si permite o functionare silentioasa. Aerul poate fi ajustat prin modificarea traiectoriei jetului si cu ajutorul modului de incalzire rapida. Filtrul de aer cu dubla protectie retine praful si bacteriile.

LG Artcool Gallery MA12AH1+MU2M15

Acest aparat de aer conditionat LG are pretul de 6.656,00 RON. Desi poate parea o investitie mare, sistemul este unul avansat si vine la pachet cu un design deosebit. Filtrul cu plasma elimina praful si impuritatile din particulele microscopice. In plus, sunt distruse bacteriile si firele de par, pentru a se preveni reactiile alergice cauzate de acestea. Functia de autocuratare previne formarea mucegaiul in zona de instalare si indeparteaza mirosurile neplacute din incapere, precum si nevoia de spalare constanta a filtrelor.

Aerul este distribuit in 4 directii si jetul de apa se poate refula pana cand se atinge o temperatura de minimum 18 grade Celsius. In cazul unei pene de curent, customizarile raman la fel si nu este nevoie sa pierzi timp pentru a efectua modificari. Numarul de conexiuni a fost redus pentru a creste eficienta agentului frigorific. Motoarele DC au un cuplu puternic si furnizeaza o inalta presine statica. Controlul precis al vitezei prevede 13 etape diferite, care pot prezenta diferente de zgomot. Tehnologia unui aer conditionat LG accentueaza insa un mod de lucru silentios si reduce din consum cu pana la 60%.