Un român a murit, iar soția sa luptă pentru viață, în Italia. Ce suspectează anchetatorii că s-a întâmplat în locuința cuplului

15 oct. 2025, 15:05
Un român a murit, iar soția sa luptă pentru viață, în Italia. Ce suspectează anchetatorii că s-a întâmplat în locuința cuplului
Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Ce i-a provocat moartea bărbatului român
  2. Cine a sesizat autoritățile cu privire la cuplul de români din Italia
  3. Român arestat în Italia după ce a încercat să fure o bicicletă

Un cuplu de români, în centrul unui incident tragic în Altomonte, Italia. Un român, în vârstă de 49 de ani, a încetat din viață, chiar în casa în care locuia cu soția. Femeia, în vârstă de 45 de ani, a fost internată în spitalul din Cosenza și luptă pentru a se salva.

Ce i-a provocat moartea bărbatului român

Cuplul de români, care locuiește în centrul istoric al orașului Altomonte, ar fi inhalat monoxid de carbon în timp ce se aflau în propria locuință. Polițiștii care investighează cazul au stabilit că aceasta ar fi cea mai probabilă ipoteză, luând în calcul starea în care a fost găsit cuplul de români.

Cine a sesizat autoritățile cu privire la cuplul de români din Italia

Stare critică în care se afla cuplul de români a fost descoperită cu puțin timp înainte de ora 20.00, de o rudă a celor două vicitme. Îngrijorată, s-a dus la locuința familiei, acolo unde a descoperit o imagine dezolantă. Ambii parteneri erau întinși pe o canapea.

Cel mai probabil, la ora descoperirii, bărbatul era deja decedat. Femeia, în schimb, era într-o stare gravă.

Potrivit ipotezei anchetatorilor, atât femeia, cât și bărbatul, ar fi inhalat o doză letală de monoxid de carbon. Cel mai probabil, gazul degajat în locuință este rezultatul unei defecțiuni a sobei pe care o foloseau pentru încălzire, relatează Gazzetta del Sud.

Corpul bărbatului a fost supus unor verificări preliminare din partea medicului legist. Abia autopsia va scoate la iveală informații necesare pentru reconstituirea exactă a incidentul tragic.

Român arestat în Italia după ce a încercat să fure o bicicletă

Un român a fost arestat în Italia, după ce a încercat să fure o bicicletă electrică. Incidentul a avut loc în centrul orașului Cortina d’Ampezzo, iar făptașul are antecedente penale.

Vinerea trecută, în jurul prânzului, bărbatul a intrat într-un magazin de închirieri din centrul orașului Cortina d’Ampezzo. Profitând de neatenția personalului, a furat o bicicletă electrică, estimată la aproximativ 14.500 de euro.

Proprietarul magazinului de închirieri, observând cele întâmplate, l-a urmărit și l-a ajuns din urmă pe hoț. În încercarea de a scăpa, infractorul l-a atacat pe proprietar. Violența a fost oprită de carabinierii care patrulau prin zonă și au observat cele întâmplate.  intervenit.

