Ce a decis Curtea de Apel Cluj?

Cristian Anton, fostul director al Autorității Rutiere Române, va rămâne în a hotărât o instanță de la Curtea de Apel Cluj. Judecătorii au decis să respingă contestația formulată de fostul director ARR, împotriva deciziei Tribunalului Cluj Napoca. Decizia instanței este definitivă. El este anchetat pentru corupție de procurorii DNA.

„În baza art. 204 C. proc. pen. rap. la art. 4251 alin. (7) pct. 1 lit. b) C. proc. pen., respinge ca nefondate contestaţiile formulate de inculpaţii AC şi RBA împotriva încheierii penale nr. 953/C/2026 din data de 1 aprilie 2026 pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Cluj – Secţia penală, pe care o menţine”, se arată în decizia Curţii de Apel.

De asemenea, instanţa îi obligă pe inculpaţi la plata sumei de 500 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cristian Anton a fost arestat preventiv pentru 30 de zile printr-o decizie a Tribunalulului Cluj, pe 1 aprilie, la propunerea DNA. El este cercetat pentru mai multe infracţiuni de corupţie. Procurorii anticorupţie îl acuză pe fostul director de luare de mită în formă continuată, folosirea nelegală a informaţiilor nedestinate publicităţii şi constituirea unui grup infracţional organizat.

Ce au descoperit procurorii la percheziții

Curtea de Apel Cluj a lut decizia menținerii în arest a fostului director ARR, ținând cont de probele din acest caz. Anchetatorii au descoperit că examenele teoretice şi proba la calculator la concursurile organizate de ARR erau manipulate. Anumite persoane susţineau testele în locul candidaţilor, iar acestora li se ofereau răspunsurile corecte pentru proba scrisă.

În calitate de director general al ARR, Cristian Anton era și membru în comisiile de examinare. Iar în această calitate el ar fi coordonat fraudele, primind diferite sume de bani în schimb.

În perioada februarie – martie 2026, procurorii spun că Anton ar fi primit aproximativ 94.000 de euro pentru facilitarea promovării frauduloase a examenelor în municipiul Bucureşti, judeţele Arad şi Mehedinţi. De asemenea, cei implicați i-au făcut promisiuni că-i vor da și alte sume, de până la 20.800 de euro.

În cadrul percheziţiilor, la domiciliul lui Cristian Anton au fost găsiţi aproximativ 500.000 de euro. La alți inculpați din dosar au fost descoperite bunuri şi sume de bani de circa 100.000 de euro, care au fost ridicate în vederea sechestrului asigurător.