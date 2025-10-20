B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cutremur ciudat în Brăila, însoțit de o explozie puternică. Ce spun seismologii despre fenomenul neobișnuit

Cutremur ciudat în Brăila, însoțit de o explozie puternică. Ce spun seismologii despre fenomenul neobișnuit

Ana Maria
20 oct. 2025, 14:59
Cutremur ciudat în Brăila, însoțit de o explozie puternică. Ce spun seismologii despre fenomenul neobișnuit
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cutremur ciudat în Brăila. Ce s-a întâmplat în această dimineață
  2. Cutremur ciudat în Brăila. De ce s-au speriat atât de tare localnicii
  3. Ce spun seismologii despre „bubuitura” care a precedat cutremurul

Cutremur ciudat în Brăila. În dimineața zilei de 20 octombrie, locuitorii din Brăila au avut parte de o sperietură serioasă.

Cutremur ciudat în Brăila. Ce s-a întâmplat în această dimineață

Un cutremur ciudat în Brăila, cu magnitudinea 3,3 pe scara Richter, s-a produs la ora 03:35, potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Epicentrul a fost localizat în zona Munteniei, la o adâncime de doar 7,9 kilometri. Seismul s-a simțit în mai multe localități din apropiere: 9 km nord-est de Brăila, 11 km sud de Galați, 63 km vest de Tulcea și 77 km sud-est de Focșani.

Cutremur ciudat în Brăila. De ce s-au speriat atât de tare localnicii

Oamenii au povestit că, înainte de mișcarea pământului, s-a auzit o „explozie cu un sunet puternic”, care i-a trezit brusc din somn.

Un cutremur ciudat, mai probabil o explozie cu un sunet puternic”, „Am sărit din pat, dar a fost scurt”, „Zgomot puternic, ca de explozie”, au scris localnicii speriați pe rețelele sociale, potrivit Digi24.

Deși magnitudinea nu a fost mare, mulți locuitori au crezut, inițial, că a avut loc o explozie sau un incident industrial.

Ce spun seismologii despre „bubuitura” care a precedat cutremurul

Specialiștii spun că fenomenul nu este unul neobișnuit. Seismologul Mihai Diaconescu, de la Institutul Național de Fizică a Pământului, a explicat că zgomotul apare atunci când energia mecanică se transformă în undă sonoră.

„Nu sunt foarte frecvente cutremurele în zona asta, unde s-a produs acest cutremur. Pe o rază de 3 kilometri în jurul acestui epicentru mai sunt încă vreo șase cutremure peste 2 magnitudine. Deci, nu a apărut așa de nicăieri. La interfața pământ-aer, în momentul în care a ajunge o undă mecanică, există posibilitatea ca ea să se transforme în undă sonoră. Fenomenul acesta s-a întâlnit insistent. Adică la mai multe cutremure, când au avut loc cutremurele din zona Galați. Locuitorii de acolo se plângeau că întâi aud bubuitura și pe urmă simt cutremur. Acesta este fenomenul: transformarea energiei mecanice în undă sonoră”, a declarat seismologul.

Fenomenul a fost observat și în trecut, în zona Galați, unde locuitorii au semnalat același tip de „explozie sonoră”, înaintea unor cutremure minore.

Tags:
Citește și...
Newsweek: Care pensii vor fi virate cu 2 zile întârziere în noiembrie? Care pensionari iau bani în plus
Eveniment
Newsweek: Care pensii vor fi virate cu 2 zile întârziere în noiembrie? Care pensionari iau bani în plus
Ceaiul care „topește” grăsimea de pe ficat. Medicii recomandă consumul moderat
Eveniment
Ceaiul care „topește” grăsimea de pe ficat. Medicii recomandă consumul moderat
Lucrări de reparații în Capitală, la rețeaua de termoficare. Ce blocuri vor fi afectate
Eveniment
Lucrări de reparații în Capitală, la rețeaua de termoficare. Ce blocuri vor fi afectate
Teorii ale conspirației după explozia din Rahova. E nevoie de intervenția SRI
Eveniment
Teorii ale conspirației după explozia din Rahova. E nevoie de intervenția SRI
Folosești balsam de rufe, însă hainele tale nu miros bine? Iată care ar putea fi cauzele
Eveniment
Folosești balsam de rufe, însă hainele tale nu miros bine? Iată care ar putea fi cauzele
Fetiță de 3 ani, găsită pe stradă, de un străin. Familia nici nu i-a observat lipsa
Eveniment
Fetiță de 3 ani, găsită pe stradă, de un străin. Familia nici nu i-a observat lipsa
De unde-și cumpără pictorii cele mai bune pensule? Branduri și secrete
Eveniment
De unde-și cumpără pictorii cele mai bune pensule? Branduri și secrete
Târgurile de Crăciun 2025. Când se deschid și ce surprize îi așteaptă pe români în marile orașe
Eveniment
Târgurile de Crăciun 2025. Când se deschid și ce surprize îi așteaptă pe români în marile orașe
Ce se întâmplă cu fructul avocado atunci când se înnegrește? Iată ce spune un specialist
Eveniment
Ce se întâmplă cu fructul avocado atunci când se înnegrește? Iată ce spune un specialist
Unele blocuri din Rahova au fost realimentate cu gaze. Ce a anunțat Distrigaz Sud Rețele
Eveniment
Unele blocuri din Rahova au fost realimentate cu gaze. Ce a anunțat Distrigaz Sud Rețele
Ultima oră
15:45 - Protestele „No Kings” SUA și reacția sinistră a lui Trump – Negare, trolling și contra-atacul AI (VIDEO)
15:35 - Newsweek: Care pensii vor fi virate cu 2 zile întârziere în noiembrie? Care pensionari iau bani în plus
15:32 - Proiectul pensiilor speciale, declarat neconstituțional
15:30 - Călin Georgescu, premier? Ce anunț a făcut George Simion, în legătură cu o posibilă alianță cu PSD
15:18 - Ministrul Dezvoltării a făcut anunțul! Casele și anexele de până la 150 de metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație
15:10 - Derapaj la Casa Albă. Ce i-au făcut oamenii lui Trump unui jurnalist
15:00 - Cine sunt sfinții zilei de 20 octombrie? Marele Mucenic Artemie și Cuviosul Gherasim, prăznuiți de ortodocși
14:57 - Mihaela Bilic, dezamăgită de un supermarket din București: „Cred ca trebuie să-mi fac ciorbă și tocăniță”
14:46 - „Ori sunt Becali, ori sunt papagal!”. Gigi Becali anunță „revoluție” la echipă, după ultima umilință: „Mi-e rușine de copiii ăia de 17-18 ani. ‘FCSB, FCSB, FCSB!’. Și pe FCSB îi bate Metaloglobus”
14:44 - Cine a comandat jaful de la Luvru. Rusia și China ar putea fi implicate