Cutremur ciudat în Brăila. În dimineața zilei de 20 octombrie, locuitorii din Brăila au avut parte de o sperietură serioasă.

Cutremur ciudat în Brăila. Ce s-a întâmplat în această dimineață

Un cutremur ciudat în Brăila, cu magnitudinea 3,3 pe scara Richter, s-a produs la ora 03:35, potrivit (INCDFP).

Epicentrul a fost localizat în zona Munteniei, la o adâncime de doar 7,9 kilometri. Seismul s-a simțit în mai multe localități din apropiere: 9 km nord-est de Brăila, 11 km sud de , 63 km vest de Tulcea și 77 km sud-est de Focșani.

Cutremur ciudat în Brăila. De ce s-au speriat atât de tare localnicii

Oamenii au povestit că, înainte de mișcarea pământului, s-a auzit o „explozie cu un sunet puternic”, care i-a trezit brusc din somn.

„Un cutremur ciudat, mai probabil o explozie cu un sunet puternic”, „Am sărit din pat, dar a fost scurt”, „Zgomot puternic, ca de explozie”, au scris localnicii speriați pe rețelele sociale, potrivit Digi24.

Deși magnitudinea nu a fost mare, mulți locuitori au crezut, inițial, că a avut loc o explozie sau un incident industrial.

Ce spun seismologii despre „bubuitura” care a precedat cutremurul

Specialiștii spun că fenomenul nu este unul neobișnuit. Seismologul Mihai Diaconescu, de la Institutul Național de Fizică a Pământului, a explicat că zgomotul apare atunci când energia mecanică se transformă în undă sonoră.

„Nu sunt foarte frecvente cutremurele în zona asta, unde s-a produs acest cutremur. Pe o rază de 3 kilometri în jurul acestui epicentru mai sunt încă vreo șase cutremure peste 2 magnitudine. Deci, nu a apărut așa de nicăieri. La interfața pământ-aer, în momentul în care a ajunge o undă mecanică, există posibilitatea ca ea să se transforme în undă sonoră. Fenomenul acesta s-a întâlnit insistent. Adică la mai multe cutremure, când au avut loc cutremurele din zona Galați. Locuitorii de acolo se plângeau că întâi aud bubuitura și pe urmă simt cutremur. Acesta este fenomenul: transformarea energiei mecanice în undă sonoră”, a declarat seismologul.

Fenomenul a fost observat și în trecut, în zona Galați, unde locuitorii au semnalat același tip de „explozie sonoră”, înaintea unor cutremure minore.