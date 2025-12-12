B1 Inregistrari!
Seism în Vrancea la primele ore ale dimineții. Ce arată datele oficiale despre activitatea tectonică din România

Seism în Vrancea la primele ore ale dimineții. Ce arată datele oficiale despre activitatea tectonică din România

Iulia Petcu
12 dec. 2025, 10:19
Seism în Vrancea la primele ore ale dimineții. Ce arată datele oficiale despre activitatea tectonică din România
Sursa Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Unde s-a produs cutremurul și ce magnitudine a avut
  2. Cum se compară activitatea seismică din 2025 cu anii precedenți
  3. Ce s-a întâmplat în Japonia în aceeași zi

Un cutremur moderat a fost resimțit vineri dimineață în Vrancea, confirmând activitatea seismică intensă înregistrată în România în ultimele luni. Datele oficiale ale INCDFP arată o continuare a frecvenței ridicate a mișcărilor tectonice specifice zonei.

Unde s-a produs cutremurul și ce magnitudine a avut

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, un seism cu magnitudinea 3,9 a avut loc la ora 3:54, în județul Vrancea, la o adâncime apropiată de 88 de kilometri. Cutremurul a fost localizat la 47 km vest de Focșani, 64 km nord de Buzău și 64 km est de Sfântu-Gheorghe, fiind resimțit slab și în Brașov, Ploiești sau Bacău.

Mișcarea tectonică se înscrie în seria de cutremure înregistrate în ultima perioadă, când România a avut 12 seisme cu magnitudini între 2 și 3,9 doar în luna decembrie.

Cum se compară activitatea seismică din 2025 cu anii precedenți

Anul 2025 s-a dovedit deja unul activ din punct de vedere seismic, zona Vrancea menținându-și statutul de regiune cu cel mai ridicat potențial tectonic din România. Cel mai puternic cutremur intern cu magnitudinea 4,6 s-a produs tot aici, confirmând specificul geologic al zonei care generează majoritatea seismelor importante.

Alte mișcări notabile, precum cutremurele de 4,4 grade din 11 mai și 13 februarie sau seismele din aprilie și începutul lunii februarie, au contribuit la o activitate ridicată. Spre comparație, anul precedent a adus un eveniment de magnitudine 5,4 în Buzău, pe 16 septembrie, demonstrând că întregul arc carpatic rămâne sensibil, relatează capital.ro.

Ce s-a întâmplat în Japonia în aceeași zi

Vineri dimineață, Japonia a fost zguduită de un cutremur puternic, cu magnitudinea 6,7, localizat în largul coastelor nordice, între regiunile Aomori și Hokkaido. Seismul s-a produs la o adâncime estimată de 11 kilometri, la aproximativ 115–128 kilometri est-nord-est de orașul Hachinohe, ceea ce a amplificat intensitatea percepută pe uscat. Agenţia niponă de meteorologie a emis inițial o avertizare de tsunami cu valuri prognozate de până la un metru, însă alerta a fost retrasă ulterior după ce în porturi au fost observate valuri de doar 20–40 de centimetri.

Noul seism a venit la doar câteva zile după o altă mișcare tectonică cu magnitudinea de 7,5 care s-a produs în aceeaşi zonă. Precedentul seism s-a soldat cu cel puţin 50 de răniţi, transmite AFP.

