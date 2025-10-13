B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » A fost cutremur în România, luni dimineață. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit

A fost cutremur în România, luni dimineață. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit

Ana Maria
13 oct. 2025, 09:38
A fost cutremur în România, luni dimineață. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit
Sursa Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Cutremur în România. Unde a avut loc seismul
  2. Câte cutremure au avut loc duminică, în România
  3. Unde s-au produs cele mai mari cutremure din România în 2025

Cutremur, în România! Un seism a avut loc luni dimineață, în România, la ora 08:36:22 (ora locală a României).

UPDATE 11:40: INCDFP a revizuit magnitudinea cutremurului produs luni dimineața, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, de la 3,1 la 3,4 grade.

Știrea inițială

Un cutremur cu magntitudinea de 3,1 a avut loc luni dimineață, în România, la ora 08:36:22 (ora locală a României).

Cutremur în România. Unde a avut loc seismul

Acesta a avut loc în zona seismică Vrancea. A fost un cutremur slab, care s-a produs la adâncimea de 140.0km, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCFP)

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 30km V de Focsani, 67km N de Buzau, 79km E de Sfantu-Gheorghe, 86km SV de Barlad, 91km S de Bacau, 93km E de Brasov.

Câte cutremure au avut loc duminică, în România

Amintim că duminică, 12 Octombrie 2025, au avut loc două seisme în România.

Primul a avut loc la ora 04:17:07 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Făgăraș-Câmpulung, Brașov și a avut magnitudinea de 2,3. Acesta s-a produs la adâncimea de 5.0km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 17km SV de Brasov, 45km SV de Sfantu-Gheorghe, 65km N de Targoviste, 75km NV de Ploiesti, 88km NE de Pitesti, 99km NE de Ramnicu Valcea.

Al doilea cutremur a avut loc duminică seara, în zona seismică Vrancea, Buzau de 3,7 magnitudine. Acesta a avut loc la ora 20:48:22 (ora locală a României) și s-a produs la o adâncime de 121.6km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 50km NV de Buzau, 60km V de Focsani, 65km SE de Sfantu-Gheorghe, 68km E de Brasov, 71km NE de Ploiesti.

Unde s-au produs cele mai mari cutremure din România în 2025

Anul 2025 a fost marcat până acum de mai multe mișcări seismice moderate, însă cele mai mari cutremure din România au fost înregistrate în județele Buzău și Vrancea, două zone recunoscute pentru activitatea lor seismică ridicată.

Primul seism semnificativ al anului s-a produs pe 13 februarie, în județul Buzău, și a avut o magnitudine de 4,4 grade pe scara Richter. Cutremurul a fost resimțit ușor și în județele învecinate, fără a produce pagube materiale.

Cel de-al doilea eveniment seismic de aceeași intensitate, 4,4 grade, a avut loc pe 11 mai, în județul Vrancea, o regiune considerată „inima” activității seismice din România, datorită adâncimii la care se produc frecvent mișcările tectonice.

Tags:
