Acasa » Eveniment » Cutremur în România, miercuri dimineață. Ce magnitudine a avut și în ce orașe s-a simțit

Cutremur în România, miercuri dimineață. Ce magnitudine a avut și în ce orașe s-a simțit

Ana Beatrice
15 apr. 2026, 08:48
Cutremur în România, miercuri dimineață. Ce magnitudine a avut și în ce orașe s-a simțit
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cât de puternic a fost cutremurul din Vrancea și unde s-a resimțit
  2. Care a fost cel mai puternic cutremur din România în acest an

Un seism s-a produs miercuri dimineață în județul Vrancea. Acesta a fost înregistrat la o adâncime de 125,4 kilometri, potrivit Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cât de puternic a fost cutremurul din Vrancea și unde s-a resimțit

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs miercuri dimineață, la ora 5:53, în județul Vrancea, potrivit sursei menționate.

Seismul, de intensitate redusă, a avut loc în zona seismică Vrancea și nu a prezentat pericol. Acesta a fost localizat în apropierea orașelor Focșani (48 km), Buzău (61 km), Sfântu Gheorghe (64 km), Brașov (74 km) și Ploiești (90 km).

Care a fost cel mai puternic cutremur din România în acest an

Cel mai puternic seism înregistrat în România în 2026 s-a produs pe 26 februarie, în zona seismică Vrancea, și a avut o magnitudine de 4,5 grade pe scara Richter. Acesta a fost localizat la o adâncime de aproximativ 108 kilometri.

Deși nu a fost un cutremur devastator, acesta a fost cel mai important înregistrat până acum în acest an. Evenimentul a atras atenția specialiștilor de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Potrivit acestora, cutremurele sunt fenomene naturale generate de eliberarea bruscă de energie în interiorul Pământului. Acestea apar în urma fracturării rocilor supuse unor tensiuni acumulate în timp. Zona în care aceste roci se rup și se deplasează poartă denumirea de „plan de falie”, fiind esențială în declanșarea mișcărilor seismice.

Atac cibernetic masiv în Europa: Hackerii ruși au spart inclusiv mailuri ale armatei române
Eveniment
Atac cibernetic masiv în Europa: Hackerii ruși au spart inclusiv mailuri ale armatei române
RO-Alert și F-16 ridicate de urgență. Ce s-a întâmplat în această dimineață în Tulcea
Eveniment
RO-Alert și F-16 ridicate de urgență. Ce s-a întâmplat în această dimineață în Tulcea
Vecinii, deranjați de partida de amor a doi ieșeni: „Domnule iubit, o bateți, o violați, ce naiba îi faceți de urlă în ultimul hal?” (FOTO)
Eveniment
Vecinii, deranjați de partida de amor a doi ieșeni: „Domnule iubit, o bateți, o violați, ce naiba îi faceți de urlă în ultimul hal?” (FOTO)
Noii șefi ai marilor parchete își încep mandatele. Mesajul transmis de Nicușor Dan către procurori
Eveniment
Noii șefi ai marilor parchete își încep mandatele. Mesajul transmis de Nicușor Dan către procurori
Incendiul devastator într-un bloc social. Primăria Constanța caută soluții pentru persoanele rămase fără locuință
Eveniment
Incendiul devastator într-un bloc social. Primăria Constanța caută soluții pentru persoanele rămase fără locuință
Adevărul despre utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii. Ce arată cel mai amplu studiu despre riscul de autism
Eveniment
Adevărul despre utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii. Ce arată cel mai amplu studiu despre riscul de autism
Trufandalele de primăvară, pericol pe tarabe. Legume cu pesticide de zeci de ori peste limită în piețele din România: „Suntem bolnavi din cauza mâncării”
Eveniment
Trufandalele de primăvară, pericol pe tarabe. Legume cu pesticide de zeci de ori peste limită în piețele din România: „Suntem bolnavi din cauza mâncării”
Intervenție de urgență în Vâlcea. Doi tineri au căzut opt metri cu ATV-ul pe Valea Păușa (FOTO, VIDEO)
Eveniment
Intervenție de urgență în Vâlcea. Doi tineri au căzut opt metri cu ATV-ul pe Valea Păușa (FOTO, VIDEO)
Incendiu devastator într-un bloc din Constanța. Nouă persoane au ajuns la spital. Focul a fost stins după ora 21.00 UPDATE
Eveniment
Incendiu devastator într-un bloc din Constanța. Nouă persoane au ajuns la spital. Focul a fost stins după ora 21.00 UPDATE
Autografele lui Mircea Lucescu, vândute pe internet la prețuri uriașe după decesul antrenorului
Eveniment
Autografele lui Mircea Lucescu, vândute pe internet la prețuri uriașe după decesul antrenorului
Ultima oră
09:21 - Inteligența artificială spune „da” prea des. Adevărul care îi îngrijorează pe specialiști
09:14 - Prima reacție a lui Trump după ce Orban a pierdut alegerile din Ungaria. Ce spune despre Peter Magyar
09:07 - Atac cibernetic masiv în Europa: Hackerii ruși au spart inclusiv mailuri ale armatei române
08:52 - JD Vance îi dă lecții de teologie Papei Leon: „Să fie atent când vorbește” (VIDEO)
08:40 - Scandal diplomatic în Asia. Coreea de Nord atacă Japonia după „Cartea albastră”
08:22 - RO-Alert și F-16 ridicate de urgență. Ce s-a întâmplat în această dimineață în Tulcea
08:20 - Vecinii, deranjați de partida de amor a doi ieșeni: „Domnule iubit, o bateți, o violați, ce naiba îi faceți de urlă în ultimul hal?” (FOTO)
08:08 - Ambasadorul Israelului în SUA atacă Franța: „Nu au nicio influență pozitivă” în negocierile cu Libanul
07:30 - Noii șefi ai marilor parchete își încep mandatele. Mesajul transmis de Nicușor Dan către procurori
23:59 - Incendiul devastator într-un bloc social. Primăria Constanța caută soluții pentru persoanele rămase fără locuință