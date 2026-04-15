Un seism s-a produs miercuri dimineață în județul Vrancea. Acesta a fost înregistrat la o adâncime de 125,4 kilometri, potrivit Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului ( ).

Cât de puternic a fost cutremurul din Vrancea și unde s-a resimțit

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs miercuri dimineață, la ora 5:53, în județul Vrancea, potrivit sursei menționate.

Seismul, de intensitate redusă, a avut loc în zona seismică Vrancea și nu a prezentat pericol. Acesta a fost localizat în apropierea orașelor Focșani (48 km), Buzău (61 km), Sfântu Gheorghe (64 km), Brașov (74 km) și Ploiești (90 km).

Care a fost cel mai puternic cutremur din România în acest an

Cel mai puternic seism înregistrat în România în 2026 s-a produs pe 26 februarie, , și a avut o magnitudine de 4,5 grade pe scara Richter. Acesta a fost localizat la o adâncime de aproximativ 108 kilometri.

Deși nu a fost un cutremur devastator, acesta a fost cel mai important înregistrat până acum în acest an. Evenimentul a atras atenția specialiștilor de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Potrivit acestora, cutremurele sunt fenomene naturale generate de eliberarea bruscă de energie în interiorul Pământului. Acestea apar în urma fracturării rocilor supuse unor tensiuni acumulate în timp. Zona în care aceste roci se rup și se deplasează poartă denumirea de „plan de falie”, fiind esențială în declanșarea mișcărilor seismice.