Dan Negru a readus în discuție numele generalului George Pomuț, românul care a intermediat vânzarea Alaska de la ruși la americani, în contextul în care statul american se află din nou în centrul atenției mondiale, în urma summitului dintre Trump și Putin.

Cuprins:

Alaska și legătura pe care o are cu România

Dan Negru: „De George Pomuț se mai vorbește pe undeva?”

De la Pomuț la Clinton. Cum am ajuns să fim recunoscuți

Alaska și legătura pe care o are cu România

Summitul recent din Alaska, unde Donald Trump și Vladimir Putin au discutat despre conflictul din Ucraina și securitatea globală, ne readuce aminte de legătura istorică dintre acest teritoriu și România.

Puțini își amintesc că în 1867, un român pe nume George Pomuț a avut un rol esențial în tranzacția prin care Imperiul Rus a vândut Alaska Statelor Unite.

Atunci, Pomuț era consul al la Sankt Petersburg și a coordonat negocierile care au schimbat pentru totdeauna harta politică a lumii.

Dan Negru: „De George Pomuț se mai vorbește pe undeva?”

Prezentatorul TV Dan Negru a publicat pe Facebook un clip în care ne reamintește de figura generalului român.

„Toți vorbesc despre Alaska. Dar nimeni nu mai știe că un român a contribuit decisiv la vânzarea statului Alaska, de la ruși la americani. (…) De George Pomuț se mai vorbește pe undeva?”, a spus Dan Negru, pe Facebook.

În mesajul său, a reamintit biografia remarcabilă a lui Pomuț. Acesta s-a născut la Gyula, într-o familie de români, a studiat la academii militare din Viena și Franța, apoi s-a mutat în Statele Unite, unde a devenit general în Războiul Civil și ulterior diplomat.

De la Pomuț la Clinton. Cum am ajuns să fim recunoscuți

Dan Negru a menționat că, în 1997, președintele american Bill Clinton a pomenit numele lui George Pomuț în discursul său de la București, considerându-l printre cei care au ajutat la crearea Americii de astăzi.

„În 1867, generalul ăsta cu origini românești, George Pomuț, prezidează negocierile vânzării teritoriului Alaska, de la ruși la americani. (…) Știți cine l-a pomenit ultima dată? Clinton. Bill Clinton, președintele Americii care-n ’97, când a venit în România, a spus că românul George Pomuț e unul din cei care a făurit America de azi.” , a mai spus prezentatorul TV.

La mai bine de 150 de ani de la vânzarea istorică a Alaskăi și la câteva ore după summitul Trump-Putin de la Anchorage, numele lui George Pomuț revine din nou în mintea oamenilor.