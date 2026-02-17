B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Dan Șova scapă de condamnarea pentru corupție. Înalta Curte i-a admis recursul în casație

Dan Șova scapă de condamnarea pentru corupție. Înalta Curte i-a admis recursul în casație

Adrian Teampău
17 feb. 2026, 18:17
Dan Șova scapă de condamnarea pentru corupție. Înalta Curte i-a admis recursul în casație
Foto: Hepta.ro / Inquamphotos / Photographer: Ovidiu Micsik
Cuprins
  1. Dan Șova scapă de condamnare
  2. Condamnarea în dosarul CET Govora

Dan Șova, fostul senator PSD și ministru al Transporturilor din guvernul Ponta scapă de condamnarea pentru trafic de influență. Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație și a constatat prescrierea faptelor.

Dan Șova scapă de condamnare

Instanța supremă a admis marți, 17 februarie, recursul în casație formulat de fostul senator PSD. ÎCCJ a decis încetarea procesului penal împotriva lui Dan Șova, pe motiv că faptele s-au prescris. Astfel, condamnarea cu suspendare primită în martie 2023 în dosarul „CET Govora” a fost anulată. Pe cale de consecință, formele de executare a pedepsei emise împotriva sa au fost anulate.

„Admite recursul în casație declarat de inculpatul Șova Dan-Coman împotriva deciziei penale nr. 90/A din data de 01 martie 2023 pronunțate de ÎCCJ, în dosarul nr. 3070/1/2021. Casează, în parte, decizia penală recurată, numai în ceea ce privește soluția de condamnare a inculpatului Șova Dan-Coman pentru infracțiunea de trafic de influență.

În baza art. 448 alin. (2) lit. a) teza a II-a din Cpp, raportat la art. 438 alin. (1) pct. 8 din Cpp, reconfigurat prin Decizia nr.50/2025 a Curții Constituționale și art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Șova Dan-Coman pentru infracțiunea de trafic de influență. Anulează formele de executare emise în cauză cu privire la inculpatul Șova Dan-Coman. Menține celelalte dispoziții ale deciziei penale recurate care nu sunt contrare prezentei hotărâri. Definitivă”, se arată în soluția pronunțată de ICCJ.

Condamnarea în dosarul CET Govora

Fostul ministru și senator PSD, Dan Șova a fost condamnat în  acest dosar pentru că ar fi primit bani ca să intervină pe lângă directorul CET Govora, de la acea vreme, Mihai Bălan. Potrivit DNA, în perioada octombrie 2011 – iulie 2014, Șova a primit în total 100.000 de euro de la un denunțător în schimbul traficării influenței pe lângă Mihai Bălan.

În schimbul banilor, directorul CET urma să încheie contracte de asistență juridică, de tip abonament, cu o anumită societate de avocatură. Fiecare dintre acest contract avea o valoare de 10.000 euro pe lună. Anchetatorii arată că Mihai Bălan a provocat un prejudiciu de peste 1,3 milioane lei CET Govora. Firma de avocatură implicată a obținut foloase necuvenite în același cuantum.

În perioada decembrie 2011 – decembrie 2012, societatea de avocați a emis lunar facturi către CET Govora, iar Șova a încasat 60.000 de euro. Ulterior, comisionul său a fost redus la  40.000 de euro. DNA precizează că cea mai mare parte a banilor primiți au fost transferați fostului deputat Critian Rizea pentru achitarea unei datorii provenite din achiziția unui imobil din București.

Odată cu încetarea procesului, condamnarea cu suspendare nu mai produce efecte, în cazul lui Șoe. Rămâne în vigoare doar decizia de confiscare a sumei de 100.000 de euro, de la fostul senator.

