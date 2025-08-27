Dana Săvuică, despre operația de blefaroplastie. „Sună complicat dar nu e”

Fosta prezentatoare de televiziune Dana Săvuică a dezvăluit pe rețelele sociale că a trecut printr-o intervenție de blefaroplastie, o operație estetică menită să îmbunătățească aspectul pleoapelor.

Vedeta a explicat că decizia a fost luată atât din motive estetice, cât și medicale, întrucât excesul de piele îi afecta câmpul vizual, informează !

Cuprins:

În mesajul său de pe Instagram, Dana Săvuică a explicat că blefaroplastia nu este o procedură dificilă și că poate fi benefică nu doar pentru a oferi feței un aspect mai odihnit, ci și pentru a corecta problemele de vedere cauzate de pielea lăsată de pe pleoape.

Ea a declarat că, în cazul ei, pleoapele superioare aveau un surplus de piele și grăsime, ceea ce îi dădea un aspect obosit și îi afecta vederea. Intervenția a fost efectuată sub anestezie locală, fără durere, iar recuperarea implică câteva săptămâni de umflături și sensibilitate.

Vedeta a povestit că a trecut cu succes prin toate pregătitoare, analize de sânge și control oftalmologic, și că imediat după operație a putut să se întoarcă acasă.

A publicat și o fotografie „înainte și după” pentru a evidenția diferența imediată, subliniind că nu a avut nevoie de calmante, cu excepția unei pastile luate preventiv.

Dana Săvuică a încheiat mesajul subliniind că susține procesul natural de îmbătrânire, dar consideră că astfel de intervenții pot ajuta la o îmbătrânire „ și asumată”.