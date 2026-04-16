Tribunalul București a respins contestația fraților Mocanu

au pierdut acțiunea prin care au contestat executarea pedepsei cu închisoarea. Tribunalul București le-a respins cererea, astfel că manelistul și fratele său vor continua să-și execute pedeapsa. Judecătorii au apreciat că cererea celor doi nu este fondată. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată în termen de trei zile, la instanța superioară.

„În temeiul art. 597 alin. 4 raportat la art. 598 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală respinge contestaţia la executare, formulată de persoanele condamnate Mocanu Ionuț Nando şi Mocanu Daniel, ca nefondată. În baza art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală obligă pe fiecare contestator la plata sumei de 400 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat”, se arată în minuta instanței.

Demersul celor doi a urmărit reducerea sancțiunilor și luarea în calcul, la stabilirea duratei pedepsei și a perioadei petrecute în arest la domiciliu în Italia, înainte de extrădare. au respins cererea și au menținut dispozițiile anterioare privind executarea pedepselor.

Cei doi frați se află în închisoare unde execută o pedeapsă pentru infracțiuni grave, între care și tentativa de omor. Înainte de pronunțarea sentinței definitive, ei au încercat să scape de pedeapsă refugiindu-se în Italia. Au fost găsiți și reținuți în Napoli, de unde au fost extrădați.

Frații Mocanu execută pedeapsa cu închisoarea

Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de detenţie, iar fratele său a primit o pedeapsă de şapte ani. Cei doi au bătut cu ranga un bărbat, într-o benzinărie, în 2022. a durat aproape trei ani, timp în care cei doi s-au bucurat de libertate, în ciuda gravității faptelor comise. Acum, ei au solicitat, la Tribunalul București, să li se reducă pedepsele.

Frații Mocanu au fost aduși în România în luna martie după decizia definitivă a instanței italiene de extrădare. Autoritățile italiene i-au plasat pe cei doi în arest la domiciliu, la locuința tatălui lor din Casola di Napoli.

După finalizarea tuturor procedurilor judiciare, Dani Mocanu și Ionuț Nando Mocanu au fost transferați în România pe data de 20 martie. În prezent, aceștia execută pedepsele stabilite de instanțele române. Ei fac demersuri în justiție pentru a-și reduce pedeapsa.