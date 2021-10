Daniel Coriu (Colegiul Medicilor): Situația din România este dramatică și creează o frustrare în cadrul corpului medical pentru că trebuia să o evităm. Vaccinarea poate opri pandemia (VIDEO)

Vaccinarea împotriva COVID-19 scade dramatic riscul de deces, a subliniat Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor, miercuri seară, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, unde a atras atenția că gradul scăzut de vaccinare e și un eșec al corpului medical și al autorităților.

Daniel Coriu (Colegiul Medicilor), pe B1 TV: Au mai fost pandemii și specia umană a supraviețuit, dar cu prețul pierderii a foarte multe vieți omenești, pierderi care puteau fi evitate

„În România, situația este dramatică. Constatăm un număr mare de infectări, un număr foarte mare de pacienți în Terapie Intensivă, am ajuns la aproape 1.700, depășim limita posibilului. Avem un număr foarte mare de decese legate de infecția COVID-19. Întâlnim forme severe de boală, vedem decese la persoane tinere, persoane sub 40 de ani. De asemenea, întâlnim forme de boală severe la copii. Toate acestea ne dezamăgesc, creează o frustrare în cadrul corpului medical pentru că trebuia să evităm această situație, trebuia să nu ajungem aici atât timp cât am avut la dispoziție și avem la dispoziție metoda dovedită științific că poate opri pandemia, adică vaccinarea”, a spus președintele Colegiului Medicilor.

Nevaccinarea, spune el, înseamnă risc de deces.

„Oamenii acum constată că avem o rată mare de decese și trebuie să menționăm, și trebuie să subliniem că această rată mare de decese, peste 92% din decese sunt la pacienții nevaccinați. Este un lucru foarte, foarte important de reținut. Nevaccinarea înseamnă risc de deces. Sigur, un vaccinat poate să facă o formă de Covid, o formă ușoară de infecție, dar scade dramatic riscul de deces”, a adăugat Daniel Coriu.

Întrebat dacă se poate spune că gradul scăzut de vaccinare poate fi interpretată și ca un eșec al încrederii între cetățeni și medici, precum și dacă există vreo altă variantă de a convinge lumea să se vaccineze, el a spus: „Înainte de toate, cu certitudine este un eșec, un eșec al nostru, al corpului medical, este un eșec al autorităților. Să vă răspund concret la această întrebare, îmi e foarte greu să înțeleg psihologia celor care nu se vaccinează, care refuză vaccinul. Probabil, un studiu sociologic ar fi foarte relevant în această situație”.

„Trebuie să ne uităm în istorie. Au fost foarte multe pandemii, holeră, variolă, ciumă, și specia umană a supraviețuit, dar cu ce costuri? Cu ce preț? Pierderi foarte multe de vieți omenești, pierderi care puteau și trebuiau să fie evitate. Aici este marea noastră problemă, dacă n-am fi avut la îndemână vaccinul, poate atunci eram acuzați că nu s-a produs vaccinul, dar în momentul în care noi avem acest vaccin, avem tratamentul, avem posibilitatea să oprim pandemia și nu o facem, atunci este o mare problemă”, a mai afirmat Daniel Coriu.