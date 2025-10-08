B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Școli închise în județele cu cod roșu de ploi. Daniel David: Cine nu face orele nici online miercuri le va recupera cu siguranță în săptămânile următoare (VIDEO)

Școli închise în județele cu cod roșu de ploi. Daniel David: Cine nu face orele nici online miercuri le va recupera cu siguranță în săptămânile următoare (VIDEO)

Traian Avarvarei
08 oct. 2025, 10:04
Școli închise în județele cu cod roșu de ploi. Daniel David: Cine nu face orele nici online miercuri le va recupera cu siguranță în săptămânile următoare (VIDEO)
Ministrul Daniel David a declarat că elevii care nu fac nici online orele de miercuri le vor recupera cu siguranță în săptămânile următoare. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce a declarat David despre recuperarea orelor la școală
  2. Unde sunt închise școlile

Daniel David, ministrul Educației, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că în județele cu cod roșu de ploi și în Capitală școlile sunt închise, iar acolo unde orele nu se fac nici online ele sigur vor fi recuperate în săptămânile ce urmează.

Ce a declarat David despre recuperarea orelor la școală

„Practic e vorba de o suspendare a prezenței fizice, că până la urmă siguranța copiilor e mai importantă decât orice. În toate județele are loc și o suspendare a activității educaționale, urmând să fie recuperate aceste ore în următoarele săptămâni.

În București, Inspectoratul a insistat să lase posibilitatea acelor unități școlare care vor dori să încerce să lucreze online și noi am fost de acord, dar dacă nu vor reuși, că în această perioadă și conexiunea online e afectată, și în București se vor recupera cu siguranță orele în următoarele săptămâni”, a declarat Daniel David în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Aneta Sîngeorzan și Alex Vlădescu pe B1 TV.

Ministrul Educației a precizat apoi că este mereu în legătură cu celelalte instituții responsabile și „la ora 15.00 expiră codul roșu și dacă nimic nu se schimbă, de mâine reluăm activitățile. (…) S-ar putea, dacă sunt situații speciale, să fie discutate, dar asta o să vă pot comunica după ora 15.00”.

Unde sunt închise școlile

Amintim că, până miercuri la ora 15.00, este în vigoare un cod roșu de ploi torenţiale şi abundente în judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi în Capitală. În aceste zone se pot înregistra izolat chiar și 120-140 de litri pe metrul pătrat.

Prin urmare, școlile sunt închise miercuri în Capitală și cele cinci județe vizate de codul roșu.

„Cred că este o decizie foarte bună, având în vedere că siguranța populației este prioritară și, în aceste momente dificile, transportul în comun fiind afectat de inundații, nu putem risca ca Bucureștiul să fie blocat, părinții să nu poată ajunge să-și ia copiii de la școală, în aceste perioade dificile”, a declarat, pentru B1 TV, Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei.

Tags:
Citește și...
Generația Z și bunicii: ce sfaturi cer tinerii de la cei în vârstă? Iată ce arată un studiu
Eveniment
Generația Z și bunicii: ce sfaturi cer tinerii de la cei în vârstă? Iată ce arată un studiu
Pe cât să îți setezi centrala termică pe timp de toamnă? Specialiștii spun câte grade ar trebui să ai în casă pentru un somn odihnitor
Eveniment
Pe cât să îți setezi centrala termică pe timp de toamnă? Specialiștii spun câte grade ar trebui să ai în casă pentru un somn odihnitor
Bucureștenii pot apela gratuit un număr de telefon, în caz că se confruntă cu probleme din cauza condițiilor meteo! Ce a anunțat Primăria Capitalei
Eveniment
Bucureștenii pot apela gratuit un număr de telefon, în caz că se confruntă cu probleme din cauza condițiilor meteo! Ce a anunțat Primăria Capitalei
De ce modul în care folosim tehnologia ne epuizează? Iată ce spune un specialist
Eveniment
De ce modul în care folosim tehnologia ne epuizează? Iată ce spune un specialist
Un orfan cu o boală renală gravă a primit șansa la o viață normală, după ce familia copilului mort într-un accident de trotinetă a acceptat transplantul de rinichi
Eveniment
Un orfan cu o boală renală gravă a primit șansa la o viață normală, după ce familia copilului mort într-un accident de trotinetă a acceptat transplantul de rinichi
De ce ai nevoie pentru a prepara propriul detergent pentru mașina de spălat vase. Este natural și are multiple beneficii
Eveniment
De ce ai nevoie pentru a prepara propriul detergent pentru mașina de spălat vase. Este natural și are multiple beneficii
De ce jumătate din ziua de muncă pare o pierdere de timp și te epuizează? Iată ce spune un studiu
Eveniment
De ce jumătate din ziua de muncă pare o pierdere de timp și te epuizează? Iată ce spune un studiu
A început Pelerinajul de Sfânta Parascheva. Ce reguli trebuie să respecte credincioșii care participă la eveniment
Eveniment
A început Pelerinajul de Sfânta Parascheva. Ce reguli trebuie să respecte credincioșii care participă la eveniment
Rețeta de gofre recomandată de o finalistă „Chefi la cuțite”. Ce ingredient special conține 
Eveniment
Rețeta de gofre recomandată de o finalistă „Chefi la cuțite”. Ce ingredient special conține 
BCE avertizează asupra riscurilor digitale. Cum pot rețelele sociale să declanșeze crize bancare
Economic
BCE avertizează asupra riscurilor digitale. Cum pot rețelele sociale să declanșeze crize bancare
Ultima oră
13:16 - Generația Z și bunicii: ce sfaturi cer tinerii de la cei în vârstă? Iată ce arată un studiu
13:10 - Adela Popescu își sărbătorește ziua de naștere! Cum o va răsfăța Radu Vâlcan în această zi specială
12:57 - Carmen Grebenișan a postat primele fotografii cu fiul ei. Ce nume rar poartă micuțul
12:49 - Numărul bugetarilor, în creștere. Salariul net la stat, mai mare decât în privat. Cât a cheltuit statul român pentru a-și plăti angajații
12:33 - Adriana Bahmuțeanu vrea să plece din România: „Am viză, iar eu acolo aș câștiga foarte mult cu meseria mea”
12:32 - Oana Roman aruncă bomba: „Mi-au lipsit impostura și slugărnicia”. Ce a transmis vedeta înainte de culcare
12:11 - Giorgia Meloni și alți doi miniștri italieni, acuzați de complicitate în genocidul din Gaza
12:03 - Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, după ce acesta s-a căsătorit: „Mă simt prost și să răspund”
12:00 - CCR a amânat din nou decizia privind reforma pensiilor magistraților
11:48 - Pe cât să îți setezi centrala termică pe timp de toamnă? Specialiștii spun câte grade ar trebui să ai în casă pentru un somn odihnitor