Daniel David, ministrul Educației, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că în județele cu cod roșu de ploi și în Capitală școlile sunt închise, iar acolo unde orele nu se fac nici online ele sigur vor fi recuperate în săptămânile ce urmează.

Ce a declarat David despre recuperarea orelor la școală

„Practic e vorba de o suspendare a prezenței fizice, că până la urmă siguranța copiilor e mai importantă decât orice. În toate județele are loc și o suspendare a activității educaționale, urmând să fie recuperate aceste ore în următoarele săptămâni.

În București, Inspectoratul a insistat să lase posibilitatea acelor unități școlare care vor dori să încerce să lucreze online și noi am fost de acord, dar dacă nu vor reuși, că în această perioadă și conexiunea online e afectată, și în București se vor recupera cu siguranță orele în următoarele săptămâni”, a declarat Daniel David în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Aneta Sîngeorzan și Alex Vlădescu pe B1 TV.

Ministrul Educației a precizat apoi că este mereu în legătură cu celelalte responsabile și „la ora 15.00 expiră codul roșu și dacă nimic nu se schimbă, de mâine reluăm activitățile. (…) S-ar putea, dacă sunt situații speciale, să fie discutate, dar asta o să vă pot comunica după ora 15.00”.

Unde sunt închise școlile

Amintim că, până miercuri la ora 15.00, este în vigoare de ploi torenţiale şi abundente în judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi în Capitală. În aceste zone se pot înregistra izolat chiar și 120-140 de litri pe metrul pătrat.

Prin urmare, școlile sunt închise miercuri în Capitală și cele cinci județe vizate de codul roșu.

„Cred că este o decizie foarte bună, având în vedere că siguranța populației este prioritară și, în aceste momente dificile, transportul în comun fiind afectat de inundații, nu putem risca ca Bucureștiul să fie blocat, părinții să nu poată ajunge să-și ia copiii de la școală, în aceste perioade dificile”, , pentru B1 TV, Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei.