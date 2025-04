Daniela Ploia, atacată de șacali la mormântul tatălui, în ziua de Paște: „Am tras o sperietură de moarte!”

Pentru solista de muzică populară Daniela Ploia, Paștele din acest an a fost departe de liniștea și regăsirea spirituală pe care și-o dorea. Cântăreața originară din Oltenia a trecut prin momente cumplite chiar în ziua în care a mers, potrivit tradiției, să aprindă o lumânare la tatălui său, decedat în urmă cu un an. Aflată în cimitirul din Comanda, județul Mehedinți, artista s-a trezit înconjurată de șacali, într-o scenă care i-a pus , transmite .

„M-am trezit cu șacalii urlând. Noroc cu un cioban!” – Mărturia artistei

Vizibil afectată de cele trăite, Daniela Ploia a relatat cu emoție clipele de panică petrecute printre morminte:

„La noi în România e jale, mai nou e plin de șacali. Eram la mormântul lui tata și am tras o sperietură de moarte când m-am trezit cu șacalii urlând. Noroc cu un cioban, altfel cred că o pățeam rău.”

Incidentul a scos la iveală o problemă serioasă cu care localnicii din zonă se confruntă de ceva vreme: animalele sălbatice, în special șacalii, coboară frecvent în sate, în căutare de hrană. Zona cimitirului, aflată la câțiva kilometri de sat, este și mai expusă.

Solista acuză pasivitatea autorităților

Artista se declară șocată de lipsa de reacție a autorităților, în ciuda semnalelor trase de localnici:

”Dar lipsa de hrană, habitatul lor distrus, îi face să vină și în sat. Nici vorbă se facă ceva cu șacalii autoritățile”,

Un an de doliu și suferință

Daniela Ploia a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă după pierderea tatălui său, în februarie 2024. Artistul s-a stins din viață în doar două zile, în urma unei infecții care l-a doborât pe fondul unui sistem imunitar slăbit. Vestea a fost un adevărat șoc pentru artistă, care a declarat că nu a mai putut urca pe scenă luni de zile, copleșită de durere:

„Nu sunt ceea par pe Facebook. Pe rețelele de socializare, mă afișez ca și cum am mers mai departe, ca să nu se vadă cât de mult sufăr. Am fost cumva pusă la zid că duc la extreme suferința după tata și da, am pierdut mai multe evenimente, pentru că lumea deja știe că sunt în depresie. Nu mai sunt, dar șocul cu tata nu se poate vindeca!”,

Mesaj emoționant pentru tatăl pierdut

În februarie, la un an de la moartea părintelui său, artista a publicat un mesaj pe rețelele de socializare

„6 februarie rămâne cea mai șocantă zi, pentru totdeauna. S-a făcut un an de la cea mai neagră zi. Un an în care am trecut prin cele mai grele etape: etapa șocului, etapa realizării, etapa acceptării ireversibilului.

Un an în care am strâns atâtea amintiri cu tata. Un an în care sunt zile când izbucnesc în plâns, că mi-e dor de el, mi-e dor să mă sune (regret că erau zile când poate suna de prea multe ori și eu nu aveam dispoziție, cât regret!), un an în care am încercat cât am putut și încerc ca viața să meargă înainte, cum mi-a zis el, dar nu merge ca atunci când era el, un an plin de tortură și de neacceptare.

Niciodată nu cred că voi accepta pierderea lui și nimic nu mai e la fel. Mi-e așa de dor de el”

Planuri pentru revenirea pe scenă

Daniela a confirmat că abia din acest an va încerca să revină în mod activ în lumea artistică, după o perioadă lungă în care și-a amânat toate aparițiile.