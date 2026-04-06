Daria a dispărut din Sectorul 6. O minoră în vârstă de 13 ani din București este negăsit, iar autoritățile au emis în urmă cu puțin timp un mesaj RO-Alert. Poliția cere sprijinul populației pentru găsirea minorei.

Daria a dispărut din Sectorul 6. Cine este fata și cum poate fi recunoscută

Autoritățile au emis un mesaj prin sistemul după dispariția unei fete în vârstă de 13 ani din București. Este vorba despre Daria-Yasmina-Ștefania Burlacu, care a plecat voluntar de la domiciliul său din Sectorul 6 și nu a mai revenit.

Semnalul de alarmă a fost transmis către populație pentru a crește șansele de a o găsi cât mai rapid. Potrivit informațiilor transmise de polițiști, minora prezintă următoarele semnalmente:

Ce mesaj a fost transmis prin sistemul RO-Alert

„Alertă dispariție copil

La data de 03.04.2026, BURLACU DARIA-YASMINA-ȘTEFANIA în vârstă de 13 ani, a plecat în mod voluntar de la adresa de domiciliu din București, Sector 6. Semnalmente: înălțime 1,5 m, greutate 45kg, ochi căprui, păr șaten, îmbrăcată cu o bluză neagră, pantaloni evazați tip blugi de culoare albastru, geantă de umăr de culoare crem.

Pentru a vizualiza fotografia și detaliile accesați linkul: . DGPMB„, este mesajul primit de bucureșteni.

Când a fost văzută ultima dată

Conform datelor oficiale, fata a plecat de acasă în data de 3 aprilie 2026, din locuința situată în Sectorul 6 al Capitalei. De atunci, familia și autoritățile nu au mai reușit să ia legătura cu ea.

Autoritățile îi roagă pe cei care pot oferi detalii despre locul în care s-ar putea afla fata să anunțe imediat poliția sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

Pentru mai multe detalii și pentru a vedea fotografia minorei, cei interesați pot accesa pagina oficială a Poliția Română, unde sunt publicate informații despre copiii dispăruți.

Emiterea mesajelor RO-Alert în cazurile de dispariție a minorilor a devenit o practică tot mai frecventă în România, autoritățile mizând pe reacția rapidă a populației pentru a crește șansele de găsire.

Astfel de situații sunt tratate ca urgențe, iar fiecare minut poate face diferența în siguranța copilului dispărut.