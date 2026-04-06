Daria a dispărut din Sectorul 6. O minoră în vârstă de 13 ani din București este negăsit, iar autoritățile au emis în urmă cu puțin timp un mesaj RO-Alert. Poliția cere sprijinul populației pentru găsirea minorei.
Autoritățile au emis un mesaj prin sistemul RO-Alert după dispariția unei fete în vârstă de 13 ani din București. Este vorba despre Daria-Yasmina-Ștefania Burlacu, care a plecat voluntar de la domiciliul său din Sectorul 6 și nu a mai revenit.
Semnalul de alarmă a fost transmis către populație pentru a crește șansele de a o găsi cât mai rapid. Potrivit informațiilor transmise de polițiști, minora prezintă următoarele semnalmente:
La momentul dispariției, aceasta purta o bluză neagră, pantaloni evazați tip blugi de culoare albastră și avea asupra sa o geantă de umăr crem.
„Alertă dispariție copil
La data de 03.04.2026, BURLACU DARIA-YASMINA-ȘTEFANIA în vârstă de 13 ani, a plecat în mod voluntar de la adresa de domiciliu din București, Sector 6. Semnalmente: înălțime 1,5 m, greutate 45kg, ochi căprui, păr șaten, îmbrăcată cu o bluză neagră, pantaloni evazați tip blugi de culoare albastru, geantă de umăr de culoare crem.
Pentru a vizualiza fotografia și detaliile accesați linkul: https://politiaromana.ro/ro/copii-disparuti/burlacu-daria-yasmina-stefania-20121228 . DGPMB„, este mesajul primit de bucureșteni.
Conform datelor oficiale, fata a plecat de acasă în data de 3 aprilie 2026, din locuința situată în Sectorul 6 al Capitalei. De atunci, familia și autoritățile nu au mai reușit să ia legătura cu ea.
Autoritățile îi roagă pe cei care pot oferi detalii despre locul în care s-ar putea afla fata să anunțe imediat poliția sau să apeleze numărul unic de urgență 112.
Pentru mai multe detalii și pentru a vedea fotografia minorei, cei interesați pot accesa pagina oficială a Poliția Română, unde sunt publicate informații despre copiii dispăruți.
Emiterea mesajelor RO-Alert în cazurile de dispariție a minorilor a devenit o practică tot mai frecventă în România, autoritățile mizând pe reacția rapidă a populației pentru a crește șansele de găsire.
Astfel de situații sunt tratate ca urgențe, iar fiecare minut poate face diferența în siguranța copilului dispărut.