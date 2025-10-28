Creditul bancar în cazul unei persoane care a murit reprezintă o problemă care trebuie rezolvată de moștenitori. Legea stabilește ce se întâmplă cu datoriile decedatului și cine le preia.

Creditul bancar în cazul unei persoane care a murit

Moartea unei persoane dragi reprezintă un moment delicat în viața unei familii. Dincolo de aceasta, după ce durerea provocată de pierderea suferită s-a mai estompat, trebuie discutate și alte probleme. Una dintre acestea, destul de importantă, este legată de situația financiară a celui care a murit.

Pentru moștenitori, dincolo de împărțirea bunurilor rămase, apare și discuția referitoare la datoriile financiare ale acestuia. Ce se întâmplă, de exemplu cu creditul bancar, contractat de persoana decedată, după moarte?

Legea are răspunsuri la această întrebare, iar pentru moștenitori este important să se pună la curent cu prevederile sale. Aceștia trebuie să-și cunoască drepturile și obligațiile pentru a hotărî în cunoștință de cauză ce vor face și ce procedură vor urma.

Ce se întâmplă cu împrumutul bancar după moarte

În cazul decesului unei persoane care a contractat creditul bancar, devine parte a patrimoniului succesoral, conform . Mai exact, datoriile persoanei decedate vor fi preluate de cei care îi acceptă moștenirea.

Legea prevede că moștenitorii pot fi obligați să preia aceste datorii ale defunctului în limita bunurilor moștenite. Aceștia răspund pentru datoriile și sarcinile moștenirii proporțional cu cota ce-i revine din bunurile din patrimoniul succesoral.

Ce trebuie să știe moștenitorii despre creditul bancar al defunctului

Moștenitorii unei persoane care a contractat creditul bancar trebuie să se pună la curent cu procedura de urmat în astfel de situații. Reglementările în vigoare prevăd o serie de pași și proceduri care trebuie urmate.

În primul rând banca trebuie notificată în legătură cu decesul titularului de credit. Moștenitorii trebuie să prezinte certificatul de deces care confirmă acest lucru.

Al doilea pas de urmat este analiza situației financiare a defunctului. Este bine ca moștenitorii să se pună la curent cu informațiile despre situația financiară, inclusiv datoriile și bunurile pe care acesta le-a deținut. Așa vor decide, în cunoștință de cauză dacă vor accepta sau nu moștenirea.

Un alt pas ar fi consultarea unui avocat pentru situația în care există neclarități legate de acceptarea moștenirii sau de datoriile asociate acesteia.

Cum poate fi evitată plata datoriilor defunctului

Atunci când fac analiza financiară a bunurilor din patrimoniul succesoral, moștenitorii pot refuza . Acest lucru se întâmplă, de regulă, atunci când pasivul, adică datoriile, sunt mai mari decât activul, respectiv bunurile de moștenit. În acest caz, ei nu vor fi responsabili pentru creditul bancar luat de defunct. În schimb, nu vor avea dreptul nici la bunurile rămase de pe urma persoanei decedate.

Trebuie spus că multe credite bancare vin la pachet cu asigurări de viață. Multe persoane care se împrumută încheie astfel de asigurări pentru a evita să lase datorii moștenitorilor. În astfel de situații, plățile restante sunt acoperite de asigurător.

Moștenitorii trebuie să contacteze banca și compania de asigurări pentru a solicita despăgubirea. Este esențial să prezinte și orice alte documente solicitate de compania de asigurări.