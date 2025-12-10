La doar 21 de ani, David Popovici continuă să fie nu doar unul dintre cei mai valoroși sportivi ai României, ci și una dintre cele mai puternice voci ale generației sale. După ce a fost desemnat „cel mai bun sportiv dinamovist” la Gala Sportului Dinamovist 2025, înotătorul a urcat pe scenă și la „Gala #BeActive – 10 ani de mișcare, energie și unitate europeană”, unde a vorbit deschis despre problemele din sportul românesc: premieri întârziate, precară și lipsa investițiilor.

Distincții noi, aceleași probleme vechi

La „Gala #BeActive”, organizată de Agenția Națională pentru Sport, David Popovici și gimnasta Sabrina Voinea au fost desemnați „Most Popular Ambassador” la masculin și feminin. Cu toate că recunoașterile continuă să vină, înotătorul spune că situația recompensării sportivilor rămâne blocată, conform Adevărul.

Acesta a subliniat că premierile pentru performanțele internaționale nu au fost rezolvate nici acum, deși a trecut mai bine de un an: „Nu le-am primit. Din vara anului trecut mă aflu în aceeași situație ca și colegii mei care nu au fost recompensați și sper ca situația să se remedieze atât pentru mine, cât și pentru ceilalți sportivi.”

Despre infrastructura sportivă

Popovici a reluat criticile privind lipsa infrastructurii adecvate pentru sportivii români, mai ales pentru tinerii aflați la început de drum. Cu schimbarea administrației Capitalei, el spune că are anumite așteptări de la noul primar, Ciprian Ciucu.

„Îmi știți discursul, mereu am vorbit despre lipsa infrastructurii. Există câteva bazine olimpice și semiolimpice, dar nu la nivelul de care au nevoie tinerii sportivi. Mi-ar plăcea să văd facilități, spații sportive de calitate și piste pentru bicicliști. Bucureștiul e plin de gropi, merg cu precauție prin trafic”, a spus David.

„Nu mai am speranțe”

Înotătorul a vorbit și despre starea critică a bazinului de pregătire de la „Lia Manoliu”, despre care spune că a fost abandonat de autorități de aproape un deceniu.

„Nu mai am atât de multe speranțe. Vorbesc de un an sau doi despre condițiile de acolo pe timpul iernii. Bazinul este în paragină de aproximativ 10 ani. Răspunsurile au fost mereu pasate de la stânga la dreapta”, a spus Popovici.

În ciuda tuturor dificultăților, sportivul se pregătește să revină în competiții. El va intra din nou în bazin la evenimentul „Sprint with the Stars”, programat pe 17 ianuarie, la Otopeni.