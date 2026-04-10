De ce apare inelul verde pe gălbenușul oului fiert. Cum putem preveni apariția acestuia

10 apr. 2026, 13:06
sursa: freepik
Cuprins
  2. Ce cauzează inelul verde
  3. Este oul sigur pentru consum
  4. Cum poate fi prevenit

Un inel verzui sau gri-verzui observat la ouăle fierte tari apare în jurul gălbenușului în timpul fierberii îndelungate sau la temperaturi ridicate, potrivit declarațiilor experților în știința alimentației. Dr. Brian Le explică că fenomenul este rezultatul unei reacții chimice între sulful din albuș și fierul din gălbenuș și nu reprezintă un pericol pentru consum.

Ce cauzează inelul verde

Potrivit experților în știința alimentației, inelul verde apare în urma unei reacții între sulful din albuș și fierul din gălbenuș. „Albușurile de ou conțin o concentrație relativ mare de cisteină și metionină, doi aminoacizi care conțin sulf. După fierbere, acești aminoacizi se descompun și eliberează hidrogen sulfurat și alte gaze care conțin sulf. Hidrogenul sulfurat reacționează cu conținutul de fier din gălbenuș, care precipită în sulfură de fier, un mineral verde”, explică dr. Brian Le, specialist în știința alimentelor, potrivit blic.

Fenomenul este mai frecvent atunci când ouăle sunt fierte prea mult timp, de regulă peste 10–12 minute, sau când procesul de gătire este realizat la temperaturi prea ridicate. De asemenea, hidrogenul sulfurat poate reacționa cu fierul din apa de gătit pentru a produce acest produs, ceea ce conferă ouălor fierte culoarea lor verzuie.

Este oul sigur pentru consum

Specialiștii subliniază că ouăle care prezintă acest inel rămân sigure pentru consum. Modificarea este strict vizuală și poate fi însoțită, în unele cazuri, de o textură ușor mai uscată a gălbenușului, fără impact semnificativ asupra valorii nutritive.

Aspectul verzuie nu indică alterare microbiană sau toxicitate, potrivit declarațiilor experților. Prin urmare, consumatorii pot mânca gălbenușurile cu inel verde fără riscuri asociate reacției chimice descrise de dr. Brian Le, scrie Adevărul.

Cum poate fi prevenit

Pentru a evita apariția inelului verde, specialiștii recomandă reducerea timpului de fierbere și răcirea rapidă a ouălor imediat după gătire, prin introducerea lor în apă rece sau cu gheață, măsură care oprește reacțiile chimice care duc la formarea compusului de fier.

„Este esențial să controlați temperatura și durata de gătire. Folosirea apei filtrate sau dedurizate poate ajuta, deoarece apa bogată în fier contribuie la apariția stratului verde”, spune dr. Brian Le. Astfel, timpul de fierbere, temperatura și calitatea apei (apă filtrată sau dedurizată în loc de apă bogată în fier) sunt factorii cheie pentru prevenție.

Elevii revin în bănci după Paște, dar nu toți au același program. Când termină fiecare clasă cursurile în 2026
