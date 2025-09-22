Când te gândești la cuvântul „metal prețios”, sunt șanse mari să-ți vină în minte aurul – poate alături de platină, strălucind puternic într-o reclamă pentru un ceas de lux. Totuși cel mai scump metal din lume nu este nici aurul, nici platina. Faceți cunoștință cu rodiul, metalul orbitor, ultra-rar, care este mai valoros decât ambele metale, fiind folosit în industria auto și dincolo de ea.

De ce este rodiul cel mai scump metal din lume

La începutul anului 2025, rodiul rămâne cel mai scump metal din lume, tranzacționându-se la un preț mediu de 4.500 de dolari pe uncie, uneori crescând și mai mult în funcție de întreruperile de aprovizionare.

prețurile aurului se situează în prezent în jurul a 2.300 de dolari pe uncie. Platina se situează la aproximativ 950 de dolari pe uncie. Chiar și paladiul, un alt metal predilect din industria auto, se află în urma rodiului, la aproximativ 1.250 de dolari pe uncie. Evident, rodiul nu doar că stă bine – ci și concurența. Ce face rodiul atât de valoros?

La prima vedere, rodiul arată ca un metal alb-argintiu strălucitor – atât de reflectorizant încât ar putea servi și ca oglindă retrovizoare. Dar adevărata sa superputere? Protecția mediului. Aproximativ 80% din tot rodiul produs este utilizat în convertoare catalitice – piesele cruciale din interiorul sistemelor de evacuare a mașinilor care transformă gazele toxice, precum oxizii de azot, în emisii mai curate, precum azotul și vaporii de apă, potrivit .

Într-o lume care se luptă cu schimbările climatice și cu înăsprirea legilor privind emisiile – de la reglementările Euro 7 ale UE până la obiectivele mai stricte ale Californiei pentru vehicule până în 2030 – cererea de rodiu a crescut vertiginos.

De 100 de ori mai rar decât aurul

Și din moment ce rodiul este incredibil de rar – este de aproximativ 100 de ori mai rar decât – valoarea sa crește vertiginos de fiecare dată când reglementările de mediu devin mai stricte. Pe scurt: dacă metalele ar fi supereroi, rodiul ar fi războinicul ecologic de care nu am știut că avem nevoie.

Rodiul este o adevărată comoară printre metalele rare. Extracția sa este un proces complex, deoarece acest metal nu se găsește în formă liberă, ci este de obicei extras ca produs secundar din minereuri de platină, paladiu sau nichel.

Cel mai mare furnizor de rodiu din lume este Africa de Sud, unde se obține ca produs secundar în timpul extracției de platină.

Rodiul (Rh) este un metal cu numărul atomic 45 care se remarcă prin rezistența sa la coroziune și proprietățile catalitice unice. Este utilizat în producția de catalizatori pentru automobile, în bijuterii și alte industrii de înaltă tehnologie.

Aproape 80% din rodiul din lume provine din Africa de Sud. Acest metal este extras în principal din minereuri de platină și cupru, unde se găsește în cantități mici. În plus, rodiul se formează ca produs secundar în reactoarele nucleare.

Cum se extrage rodiul

Extracția rodiului este un proces complex care include mai multe etape, de la extracția minereurilor până la rafinare pentru obținerea metalului pur. Acest proces necesită costuri semnificative, ceea ce explică prețul ridicat al rodiului.

Prețul rodiului este determinat de raritatea sa și de gama largă de aplicații, în special în industria auto pentru producerea de catalizatori. Standardele de mediu în creștere duc la o creștere a cererii pentru acest metal, în timp ce resursele limitate de minereu îi mențin valoarea.

Principalele țări producătoare de rodiu

Pe lângă Africa de Sud, rodiul este extras și în Rusia și Zimbabwe. Aceste țări contribuie semnificativ la producția mondială a acestui metal valoros.

Odată cu epuizarea zăcămintelor de platină și creșterea costurilor de extracție, rodiul ar putea deveni un punct central pentru dezvoltarea unor surse alternative de extracție. Cu toate acestea, astfel de metode sunt încă în stadiul de cercetare.