De ce suporterii greci au refuzat banii strânși de români după tragicul accident din Timiș

De ce suporterii greci au refuzat banii strânși de români după tragicul accident din Timiș

Traian Avarvarei
29 ian. 2026, 23:15
Circa 200 de suporteri ai PAOK au venit la Spitalul de Urgenta "Pius Brinzeu" pentru a fi alaturi de supravietuitorii accidentului din Timis, 27 ianuarie 2026. Sursa foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu

Fanii lui Poli Timișoara au strâns bani din donații pentru a ajuta familiile celor șapte greci, suporteri ai PAOK, decedați în accidentul de marți. La inițiativa Peluzei Sud Timișoara, s-au strâns bani și pentru supraviețuitori. Numai că suporterii PAOK veniți acum la Timișoara au decis să refuze banii și au cerut, în schimb, ca donațiile să fie redirecționate către alte persoane aflate în nevoie din comunitatea locală, în memoria celor care și-au pierdut viața.

Gesturi de generozitate după tragedia suporterilor greci

„Am fost în contact permanent cu personalul medical dar și cu suporterii PAOK care s-au întors din drum. Ne-am întâlnit cu ei aseară la spital și au fost extrem de recunoscători pentru sprijinul primit. Ne-au transmis tuturor mulțumiri pentru faptul că le-am fost alături, ca oameni, într-un moment dificil.

Cu multă decență și fără nicio urmă de răutate ne-au spus că au aflat despre strângerea de fonduri și că doresc foarte mult să se mobilizeze ei pentru ai lor. Există foarte multe cereri de ajutor venite din Grecia, iar comunitatea lor se va ocupa de tot ce înseamnă cheltuieli medicale și sprijin pentru familii. Ne-au rugat ca banii strânși să fie folosiți pentru a continua să ajutăm persoane aflate în nevoie aici, în comunitatea noastră, cu gândul la cei care și-au pierdut viața. (…)

Vă mulțumim încă o dată tuturor celor care au răspuns PREZENT, așa cum o faceți de fiecare dată. Respect!”, a transmis Peluza Sud Timişoara, pe Facebook.

