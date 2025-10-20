B1 Inregistrari!
Folosești balsam de rufe, însă hainele tale nu miros bine? Iată care ar putea fi cauzele

Selen Osmanoglu
20 oct. 2025, 13:04
Folosești balsam de rufe, însă hainele tale nu miros bine? Iată care ar putea fi cauzele
Sursa foto: Freepik / @freepik
Cuprins
  1. Mai mult nu înseamnă mai bine
  2. Prea multe haine în mașină
  3. Reziduuri și probleme

Alegem cu atenție balsamul, însă atunci când îl folosim, rufele nu miros bine. Îți sună cunoscut? Iată ce greșeli comune îți pot afecta hainele!

Mai mult nu înseamnă mai bine

Dacă te gândeai că este de vină cantitatea pe care o folosești, atunci te-ai înșelat. Nu de fiecare dată mai mult înseamnă mai bine.

Lingura aceea în plus pe care ai pus-o creează un strat ceros pe fibre, sufocându-le și împiedicând prospețimea. De asemenea, rufele devin mai puțin absorbante și mai susceptibile la mirosuri neplăcute.

Cel mai bine, verifică instrucțiunile. Folosește cantitatea recomandată pe ambalaj și monitorizează situația.

Prea multe haine în mașină

A doua greșeală comună face parte din aceeași categorie: mai mult nu înseamnă mai bine. Dacă mașina ta este mult prea încărcată cu haine, atunci vei avea probleme, conform Click.

Balsamul și apa nu ajung uniform la toate hainele. Unele rufe rămân umede sau cu miros neplăcut. Pentru a-ți da seama câte articole să pui în mașină, lasă cel puțin o lățime de palmă liberă în partea de sus a tamburului.

Reziduuri și probleme

De cât timp nu ți-ai mai curățat mașina de spălat? Chiar și ea are nevoie de o „baie”. Reziduurile de detergent și balsam, calcarul sau mucegaiul se acumulează rapid în tambur, sertar și cauciucul ușii, afectând mirosul rufelor.

Dacă vrei să te ferești de situații neplăcute, preventiv, o dată pe lună, rulează un ciclu la temperatură mare cu o cană de oțet alb sau bicarbonat de sodiu pentru a dezinfecta și împrospăta mașina.

Timp în plus

Dacă ciclul mașinii de spălat s-a terminat, dar tu nu ai scos rufele de acolo, atunci ai șanse să te confrunți cu bacterii și miros neplăcut. Mediul umed este preferatul acestora.

Așadar, ia atitudine! Imediat după ce s-a terminat ciclul de spălare, ia rufele de acolo și pune-le la uscat la aer liber, la umbră, cu o briză ușoară sau folosește uscătorul la temperaturi scăzute pentru a proteja țesăturile și parfumurile delicate.

