De ce încearcă liderii AUR să acopere ce s-a întâmplat, în legătură cu minora violată în tabăra de vară? Rodica Boancă, fost senator AUR, acuză mai mulți membri ai partidului (VIDEO)

. Acesta specifică „agresiune fizică umană” și „afirmativ viol”. Potrivit surselor, suspecții n-au fost încă audiați. Până acum, reacțiile AUR pe subiect au fost, de asemenea, scandaloase.

Rodica Boancă, senator Ialomița și fost membru AUR, a făcut câteva declarații despre violul din școala de vară AUR, în cadrul emisiunii Politica Zilei, prezentată de Ioana Constantin.

“Nu știu de ce se tergiversează lucrurile, poate pentru a se depune praful și pentru a se face cumva uitat. Eu văd că este o acțiune de mușamalizare asupra acestui caz. Din toate părțile se încearcă să se imprime ideea că fata este vinovată, că victima este vinovată. N-am văzut niciun mesaj de susținere din partea domnului George Simion sau din partea domnului Târziu sau din partea altui lider de la AUR pentru această tânără, se dezic de ei, și de unii și de alții, se dezic și de fată.

Se dezic și de cei 3 bărbați, iar autoritățile sunt o enigmă pentru mine, nu înțeleg, fata, acum, are avocat, este reprezentată legal de un avocat. Până acum n-a avut, dar această lentoare mie îmi dă de gândit și mă face să cred că s-a intervenit pe undeva. Eu voi face apel și prin interpelări către Ministerul de Interne și către IGPR și că trece CSM, să vedem ce se întâmplă.

Pentru că astfel de cazuri trebuie tratate atunci, la cald. Sunt atâtea probe care se pot contamina, SE pot pierde, se pot dispersa. Sunt foarte mulți martori de audiat, nu au stabilit nici lista de suspecți. Suspecții nu au fost audiați.

Nu s-a emis nici măcar certificatul medico-legal de la IML, pe motiv că nu a fost plătit. El trebuia să fie plătit.

Am înțeles că sunt câțiva martori, s-au luat camerele și au început să fie văzute, dar nimic clar, nimic concret și aștept din partea autorităților ialomițene seriozitate, noi știm că aici se pune batista pe țambal de foarte multe ori „, a declarat senatoarea.

„Nu am acceptat niciodată astfel de personaje”

Ioana Constantin: Ați fost senator ales pe listele AUR, deci ați fost și acolo în organizație. Îi cunoașteți pe oamenii ăia, erau membri?

„Nu-i cunosc, eu n-am acceptat asemenea oameni, oamenii pe care eu îi acceptam în organizație erau foarte bine selectați. Nu am acceptat niciodată astfel de personaje. Eu nu am trimis niciodată copiii la școlile de vară, nici oameni care nu aveau ce învăța de acolo. Nu mi-am asumat, și, de fapt, eu de asta am și plecat, pentru că au adus în AUR tot felul de traseiști și de fripturiști, din ăștia, oameni nepregătiți în sensul acesta și care voiau și ei niște funcții, iar eu nu mă pot alătura să fac parte dintr-o asemenea clică. Eu am intrat în politică pentru cu totul și cu totul altceva”, a mai spus Rodica Boancă.

Ioana Constantin: Cu fetița ați discutat?

„Da, am discutat, nu se simte bine, are o traumă enormă, emoțională, fizică. Are dureri foarte mari. Se discută cu terapeut, se discută cu medic, dar ceea ce i s-a întâmplat ei este un semnal de alarmă pentru toate tinerele și pentru toți părinții care își lasă copiii în astfel de evenimente fără să știe cine cine organizează acolo. Pentru că eu și organizatorul îl trag la răspundere, pentru că, noaptea, atunci, poliția Constanța a fost acolo și în loc să intervină pentru că au știut de atunci, în loc să intervină să dea pe mâna poliției fapta și să-i lase să ancheteze, ei au încercat să mușamalizeze, au trimis poliția acasă.

Mama, fiind tutorele legal al fetei, se va îndrepta și împotriva poliției Constanța cu plângere penală și împotriva organizatorilor AUR, care vor fi chemați la audieri, nu vor avea încotro pentru a se stabili adevărul. Adevărul este undeva acolo și făptașii trebuie scoși la iveală.

Nu știu dacă sunt cei incriminați sau sunt alții, asta nu mă privește pe mine.

Rezultatele toxicologice întârzie să apară. Sunt încă ținute la sertar aici la Slobozia. Nu înțelegem de ce.

Nu înțelegem foarte multe lucruri și tocmai de aceea apărem și întrebăm public ce se întâmplă, ce au de ascuns, cine a intervenit, pe ce filieră politică. Probabil s-a intervenit ca să se recurgă la această tăcere. Este un fapt abominabil și România în momentul de față, este pe primul loc în clasamentul de număr de violuri”, a mai declarat senatoarea Boancă.

De ce încearcă liderii AUR să acopere ce s-a întâmplat?

Ioana Constantin: De ce încearcă liderii AUR să acopere ce s-a întâmplat? Am văzut de la cei foarte importanți în partid, până la fostele dvs. colege parlamentare, femei, care încearcă să normalizeze, să spună că, de fapt, fata minte, că nu-i chiar așa, că nu știm că n-am verificat. Am văzut că au fost nume mari, acolo. Am văzut tot felul de oameni importanți, așa pe scena publică, ei n-au nimic de zis?

„A fost domnul Târziu, domnul Piperea. Eu pe domnul Piperea l-am rugat să reprezinte fata în instanță și m-a blocat pe pagina lui de Facebook, după această rugăminte. Ca să înțelegeți cu ce fel de oameni avem de a face. Cât despre doamnele din AUR, și eu aveam niște pretenții, am coborât pretențiile acum foarte jos. Mă așteptam să ia atitudine, să îi fie alături. Eu mă așteptam ca acest partid, prin femeile pe care le are, să fie alături de această fată și să o ajute să depășească trauma, să simtă că nu este singură, pentru că într-adevăr ei nu puteau să stăpânească oamenii care sunt acolo, cu ce gânduri vin, dar puteau să stăpânească atât consumul de alcool, cât și intrarea minorilor, dar după aceea puteau să intervină și să sprijine victima. Ei au făcut, din contră, au sprijinit agresorii, ceea ce mie mi se pare inuman și sinistru”, a declarat fosta membră AUR.