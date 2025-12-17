Pisicile, chiar și cele care petrec tot timpul în casă, pot aduce stăpânilor „ ” sub formă de animale, insecte sau obiecte mici. Specialiștii explică că acest comportament are rădăcini în instinctele naturale ale felinelor și nu trebuie interpretat ca agresivitate sau răzbunare.

Un comportament cu rădăcini naturale

Pisicile domestice păstrează comportamente moștenite de la strămoșii sălbatici. În sălbăticie, mama pisică aduce puilor ei pradă ucisă sau uneori vie, pentru ca aceștia să învețe să vâneze și să devină eficienți, scrie Click.

În momentul în care o pisică domestică aduce ceva stăpânului său, gestul reprezintă o manifestare a aceluiași instinct natural. Practic, felina „împarte prada” cu un membru pe care îl consideră parte a grupului său familial.

Acest comportament se poate manifesta atât prin aducerea de animale reale, precum șoareci, păsări sau insecte, cât și prin obiecte de uz casnic sau jucării. Chiar și pisicile care nu au acces în exterior pot manifesta acest comportament, căutând lucruri mici în casă pe care să le „cadou” stăpânului.

Recomandările specialiștilor

Zoopsihologul Lidia Molchanova explică că stăpânii care ceartă pisica pentru acest gest riscă să reducă încrederea pe care felina o are în ei. Cel mai recomandat este să mulțumim pisicii și să îndepărtăm obiectul adus doar atunci când nu este atentă.

Pentru pisicile care petrec mult timp în casă, acest comportament poate fi diminuat prin stimularea activității zilnice. Jocurile interactive, obiectele de joacă și timpul petrecut cu felina ajută la reducerea instinctului de a „vâna” și de a aduce „cadouri” nedorite.

Semnificația gestului

Aducerea „prăzii” arată că pisica percepe stăpânul ca parte a familiei sale și îi acordă încredere. Este o formă de comunicare și atașament, nu un act de agresivitate sau de neascultare. Înțelegând acest comportament, stăpânii pot reacționa adecvat și pot menține o relație pozitivă cu pisica lor, respectând instinctele naturale ale acesteia.