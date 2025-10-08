B1 Inregistrari!
De ce jumătate din ziua de muncă pare o pierdere de timp și te epuizează? Iată ce spune un studiu

Selen Osmanoglu
08 oct. 2025, 08:44
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Sarcini obositoare
  2. Timp răpit
  3. „Companiile irosesc talente”
  4. Cum arată pierderea de timp în procente

Muncitorii americani simt că jumătate din ziua de muncă este o pierdere de timp. Acest lucru îi epuizează, nu mai sunt productivi, sunt mai stresați, iar unii chiar renunță, spune un studiu.

Sarcini obositoare

Un sondaj, realizat de Talker Research în numele HP și efectuat pe 2.000 de muncitori și 1.000 de factori de decizie IT, arată că angajații pierd aproximativ jumătate din zi (51% din totalul orelor de lucru estimate) pe sarcini obositoare, cu valoare redusă, cum ar fi copierea și lipirea, gestionarea e-mailurilor și introducerea datelor.

Cercetarea mai arată că unul din trei respondenți s-a gândit să renunțe la un loc de muncă din cauza tehnologiei învechite sau frustrante, iar un număr similar (33%) de lucrători cred că tehnologia lor actuală de lucru contribuie la sentimentele de stres.

Timp răpit

Respondenții au mai spus că sarcinile repetitive declanșează stres de patru ori pe săptămână, ceea ce înseamnă de peste 200 de ori pe an, conform New York Post.

De asemenea, ei au mai spus că tehnologia la locul de muncă în sine perturbă concentrarea de aproximativ trei ori pe săptămână.

Mai mult, sarcinile repetitive generează apatie. Astfel, angajații sunt neimplicați și mai puțin investiți în munca lor. Timpul pentru a gândi creativ, a rezolva probleme și a colabora semnificativ le este răpit.

Un procent de 76% dintre factorii de decizie IT au spus că angajații companiei lor pierd prea mult timp cu munca umilă.

„Companiile irosesc talente”

„Aceste descoperiri evidențiază o deconectare tot mai mare între munca pe care oamenii sunt angajați și inspirați să o facă și munca pe care o petrec de fapt timpul”, a declarat Amy Winhoven, Global Head of Business Personal Systems and Alliance Marketing pentru HP.

„Când potențialul creativ este îngropat sub povara administrativă, companiile irosesc talente. Cei care acordă prioritate muncii care este satisfăcătoare vor debloca creșterea. Cei care nu o fac vor rămâne în urmă”, a adăugat.

Ca răspuns la aceste cifre, șaptezeci la sută dintre factorii de decizie IT spun că intenționează să lanseze instrumente AI integrate în următoarele 12 luni. Alte priorități includ performanța mai rapidă a dispozitivelor (50%), un software de colaborare mai bun (44%) și mai multă automatizare (44%).

„Munca modernă ar trebui să stârnească creativitatea, nu să fie îngropată în sarcini repetitive”, a adăugat Winhoven. „Viitorul nu înseamnă să adaugi mai multă tehnologie – este vorba despre utilizarea inteligenței artificiale pentru a muta munca ocupată în fundal și pentru a deschide noi posibilități, astfel încât oamenii să se poată concentra pe munca care îi inspiră”, a mai spus aceasta.

Cum arată pierderea de timp în procente

  • Scrierea de e-mailuri (31%)
  • Managementul datelor (25%)
  • Recuperarea comunicării echipei (22%)
  • Căutarea și organizarea fișierelor și e-mailurilor (18%)
  • Gestionarea calendarelor și întâlnirilor (16%)
  • Raportare (15%)
  • Depanarea problemelor tehnice (14%)
  • Completarea formularelor precum fișe de pontaj sau rapoarte de cheltuieli (14%)
