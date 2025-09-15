De ce să nu mai mănânci după ora 17:00: riscul ascuns pentru sănătate

De ani de zile, nutriționiștii le recomandă celor care vor să slăbească să nu mai mănânce seara. Ideea că prânzul ar trebui să fie cea mai consistentă masă a zilei, iar cina una cât mai ușoară sau chiar inexistentă, a devenit o regulă de bază pentru cei care își doresc să scape de kilogramele în plus. Un studiu realizat de vine însă cu dovezi clare că mesele luate după ora 17:00 nu afectează doar greutatea, ci și sănătatea metabolică.

De ce avertizează nutriționiștii asupra meselor de seară

Mâncatul la ore târzii a fost mereu asociat cu dificultatea de a slăbi. Explicația e simplă: seara încetinește, corpul arde mai puține calorii, iar surplusul alimentar se transformă mai ușor în depozite de grăsime. De aceea, multe diete, precum postul intermitent, recomandă un program alimentar limitat, cel mai des între orele 11:00 și 17:00.

Ce spune studiul realizat de UOC și Universitatea Columbia

Cercetarea a inclus 26 de participanți cu vârste între 50 și 70 de ani, persoane supraponderale sau cu diabet deja instalat. Ei au fost împărțiți în două grupuri: unul care a luat mesele devreme, altul care a consumat mare parte din aportul caloric după ora 17:00.

Rezultatele au fost îngrijorătoare: cei care mâncau seara au prezentat glicemii mai mari și o eficiență redusă în arderea caloriilor. Practic, organismul lor nu mai reușea să stabilizeze nivelul , ceea ce crește riscul de diabet de tip 2.

De ce mesele după ora 17:00 pot fi periculoase

Specialiștii explică faptul că seara sensibilitatea la insulină a organismului scade. Asta înseamnă că mâncarea bogată în carbohidrați consumată la ore târzii are un impact mai puternic asupra glicemiei. În timp, acest obicei favorizează apariția rezistenței la insulină și, implicit, a diabetului.

În plus, mesele de seară sunt de cele mai multe ori bogate în carbohidrați rafinați, grăsimi sau gustări hipercalorice, care pun o presiune suplimentară asupra sistemului digestiv și cardiovascular.

Cum se leagă acest studiu de dietele populare

Descoperirile întăresc teoriile pe care se bazează diete precum , care recomandă să nu mai mănânci după o anumită oră. În varianta 16:8, una dintre cele mai populare, fereastra de alimentație este între 11:00 și 17:00, restul timpului fiind dedicat postului.

Medicii atrag atenția că, dincolo de estetică și kilograme în minus, ora la care mâncăm influențează direct sănătatea metabolismului și longevitatea.

Care este concluzia cercetătorilor

Studiul confirmă că mesele luate după ora 17:00 nu sunt doar un obstacol pentru cei care vor să slăbească, ci și un factor de risc pentru și alte probleme metabolice.

Specialiștii recomandă ca prânzul să fie cea mai bogată masă a zilei, iar seara să se opteze pentru porții mici, ușor digerabile, sau chiar să se evite complet mesele târzii.