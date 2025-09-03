B1 Inregistrari!
De ce să pui sare pe buretele de vase? Află trucul secret al gospodinelor. Rezultatul te va lăsa mască!

De ce să pui sare pe buretele de vase? Află trucul secret al gospodinelor. Rezultatul te va lăsa mască!

Ana Maria
03 sept. 2025, 19:39
De ce să pui sare pe buretele de vase? Află trucul secret al gospodinelor. Rezultatul te va lăsa mască!
Sursa foto: Freepik

Multe produse de curățenie din comerț promit rezultate imediate, însă nu întotdeauna reușesc să ofere efectul dorit. De aceea, gospodinele se bazează pe trucuri testate în timp, ieftine și eficiente.

Unul dintre cele mai populare este presărarea de sare pe buretele de vase. Sarea are proprietăți antibacteriene și de igienizare, reducând riscul de contaminare atunci când spălăm vasele. În plus, contribuie la eliminarea mirosurilor neplăcute și prelungește viața buretelui.

Cuprins:

  • Cum se igienizează corect buretele de vase cu sare și oțet?

  • Cât de des trebuie curățat buretele de bucătărie?

  • Ce alte trucuri simple fac curățenia mai ușoară?

Cum se igienizează corect buretele de vase cu sare și oțet?

Pe lângă sare, gospodinele folosesc și oțet de vin pentru o curățare completă, potrivit Click!. Trucul este simplu:

  • presară sare pe buretele de vase,
  • toarnă puțin oțet de vin și lasă-l să acționeze timp de 15 secunde,
  • repetă procesul și pe partea cealaltă a buretelui,
  • clătește cu apă și buretele este gata de utilizare.

Această combinație elimină bacteriile, igienizează eficient și lasă buretele curat, fără mirosuri.

Cât de des trebuie curățat buretele de bucătărie?

Specialiștii recomandă igienizarea buretelui cel puțin o dată pe săptămână. În acest fel, bacteriile nu au timp să se dezvolte, iar vasele rămân perfect curate.

Ce alte trucuri simple fac curățenia mai ușoară?

Pe lângă sare și oțet, există și alte soluții naturale care fac minuni în gospodărie:

  • Pentru geamuri fără urme: apă caldă, oțet și câteva picături de detergent lichid, aplicate cu o lavetă din microfibră sau ziar.
  • Pentru o chiuvetă strălucitoare: bicarbonat frecat cu buretele, clătit cu apă caldă, apoi șters cu oțet pentru extra luciu.
  • Pentru depunerile de calcar: oțet încălzit, turnat direct pe suprafețele afectate sau pe robinet.
