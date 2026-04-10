Vinerea Mare este una dintre cele mai importante zile din calendarul creștin, marcând momentul răstignirii și morții lui Iisus Hristos. Este o zi de doliu, reculegere și post aspru, în care credincioșii rememorează sacrificiul făcut pentru mântuirea oamenilor.

Ce semnificație are Vinerea Mare pentru creștini

Această zi are o încărcătură spirituală profundă, fiind dedicată rugăciunii, introspecției și pocăinței. În mod simbolic, este și singura zi din an în care nu se oficiază Sfânta Liturghie, semn al durerii pentru moartea Mântuitorului.

, de la rugăciunea din Grădina Ghetsimani până la răstignirea pe Golgota, reprezintă esența acestei zile, fiind considerate momentul central al credinței creștine.

Cum este comemorată răstignirea lui Iisus Hristos

Drumul suferinței lui Iisus a fost marcat de trădare, nedreptate și umilință. Trădat de Iuda, abandonat de ucenici și condamnat fără vină, Mântuitorul a fost supus unor chinuri extreme.

A fost biciuit, batjocorit și încoronat cu spini, fiind obligat să își ducă singur crucea până la locul execuției. Răstignirea era una dintre cele mai crude forme de pedeapsă din acea vreme, menită să prelungească suferința.

„El a fost străpuns pentru fărădelegile noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre; pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem vindecați.” (Isaia 53:5)

Ce este Prohodul Domnului și ce rol are Epitaful

În seara Vinerii Mari, credincioșii participă la Denia Prohodului Domnului, slujbă care simbolizează înmormântarea lui Hristos. Prohodul este o cântare bisericească alcătuită din trei părți, compusă de Ioan Damaschin, și reflectă atât durerea pentru moartea Mântuitorului, cât și speranța Învierii.

Un element central al slujbei este Sfântul Epitaf o icoană brodată care îl reprezintă pe Hristos așezat în mormânt. Acesta este purtat în procesiune în jurul bisericii, în amintirea punerii în mormânt a Mântuitorului.

De ce trec credincioșii pe sub Sfânta Masă în Vinerea Mare

Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri din Vinerea Mare este trecerea pe sub Sfânta Masă pe care este așezat Sfântul Epitaf. Acest gest simbolic reprezintă smerenia și apropierea credinciosului de jertfa lui Hristos. Prin acest act, oamenii retrăiesc, în mod simbolic, momentele Patimilor și ale îngropării Mântuitorului.

Trecerea pe sub Sfânta Masă este văzută ca o formă de binecuvântare și de întărire spirituală, exprimând credința profundă și respectul față de sacrificiul divin. În unele tradiții, credincioșii trec o singură dată, amintind de jertfa unică a lui Hristos, în timp ce în alte zone obiceiul este repetat de trei ori, simbolizând cele trei zile în care a șezut în mormânt, potrivit .

La finalul slujbei Prohodului, Sfântul Epitaf este aşezat pe Sfânta Masă din Altar și va rămâne aici până la Vecernia Praznicului Înălţării Domnului, după care este ridicat şi așezat în locul unde se păstrează în restul anului.

Gestul rămâne unul dintre cele mai puternice momente ale slujbei, încărcat de emoție și semnificație religioasă.