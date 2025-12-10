B1 Inregistrari!
Bradul artificial de Crăciun nu este mai sustenabil decât cel natural, avertizează specialiștii. Care este cea mai bună opțiune pentru mediu

Bradul artificial de Crăciun nu este mai sustenabil decât cel natural, avertizează specialiștii. Care este cea mai bună opțiune pentru mediu

10 dec. 2025, 13:43
Bradul artificial de Crăciun nu este mai sustenabil decât cel natural, avertizează specialiștii. Care este cea mai bună opțiune pentru mediu
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. De ce un brad artificial de Crăciun afectează mai mult mediul decât unul natural
  2. Care este cea mai sustenabilă variantă de brad
  3. Cât costă un brad de Crăciun în 2025

Deși mulți au impresia că fac un favor naturii dacă își cumpără un brad artificial de Crăciun, specialiștii avertizează că realitatea este cu totul alta.

De ce un brad artificial de Crăciun afectează mai mult mediul decât unul natural

Auzim deseori în jurul nostru oameni care refuză să-și cumpere brazi naturali pentru că simt că fac un deserviciu mediului. Cu gândul la pădurile de foioase care sunt sacrificate pentru decorul casei noastre, se duc în magazine și își cumpără un brad artificial. Însă, specialiștii spun că brazii din plastic au un impact ecologic mult mai mare. Odată, din cauza materialelor plastice și metalice folosite în realizarea lui și a doua, din cauza transportului. Cei mai mulți fiind importanți din țări asiatice. Nu mai vorbim de costurile de producție mari, ori emisiile care au loc în timpul producției. În plus, sunt foarte greu de reciclat.

Pentru ca totuși impactul asupra mediului să fie mai mic, este nevoie ca un brad de plastic să fie folosit cel puțin cinci ani, relatează Observator News.

Care este cea mai sustenabilă variantă de brad

Un raport publicat în cursul acestui an demonstează miturile potrivit cărora brazii naturali ar fi mai puțini sustenabili. Atâta timp cât ei provin din plantații și dacă, după perioada sărbătorilor, sunt aruncați corespunzător, pot fi chiar o variantă mai prietenoasă cu mediul decât cei din plastic. Dacă, în schimb, după ce își termină treaba cu el, oamenii îl aruncă la groapa de gunoi, beneficiile și avantajele sunt anulate.

De departe, cea mai sustenabilă opțiune de brad de Crăciun este cel la ghicevi. Nu doar că asigură atmosfera de sărbătoare în casă, dar odată ce a trecut Crăciunul, poate fi replantat și poate continui să consume dioxidul de carbon.

Cât costă un brad de Crăciun în 2025

Prețurile pentru un brad natural pornesc de la 50 de lei, la magazine. De departe, cei mai căutați sunt brazii de dimensiuni medii, de până la 1.70 înălțime. Pentru un astfel de brad care nu este extrem de înalt, dar are o coroană bogată, prețul ajunge la 270 de lei.

Romsilva a anunțat că va tăia mai puțini brazi anul acesta, iar asta pentru a evita să rămână cu ei nevânduți. Dacă acum trei ani, numărul brazilor tăiați era de 30.000, anul acesta, vor fi 17.000. Prețul lor variază între 19 și 39 de lei, în funcție de înălțime.


